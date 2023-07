Metroid Dread ha vendido más de 3 millones de unidades a nivel mundial

Desde MercurySteam, el estudio responsable de Metroid Dread han dado a conocer recientemente que el juego ya ha vendido 3 millones de unidades desde su lanzamiento en octubre de 2021.

Enric Álvarez, jefe del estudio, en conversación con Gamereactor se refirió al desarrollo del juego y de Metroid: Samus Return.

“No creo que el desarrollo fuera caótico. Un desarrollo caótico no termina con uno de los mejores juegos de la franquicia. No termina con un juego que ha vendido más de tres millones y pico de copias. No acaba con un juego que ha ganado premios TGA. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, señaló.

En la ocasión, también fue consultado sobre los rumores de que el estudio trabaja en un nuevo juego de Metroid del estilo de Dread. “Bueno, sobre los proyectos que estamos haciendo a día de hoy, no hay nada que pueda decir”, apuntó en la ocasión.