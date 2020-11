Microsoft anunciará “en su debido momento” el precio de los juegos de Xbox Series X|S

Desde Microsoft, hasta el momento no han querido tomar una postura clara frente al precio que tendrán los juegos de Xbox SeriesX|S, algo que sin duda tendrá una relevancia bastante importante en la nueva consola.

Si hasta la fecha algunas desarrolladoras han optado por subir los precios como Activision y Take-Two, otras han dicho que los mantendrán por el momento, la gran mayoría ha optado derechamente por el silencio.

Es así como el director financiero de Xbox, Tim Stuart, señaló al respecto en Jefferies Interactive Entertainment que “creo que no hemos hecho anuncios específicos en los precios first-party”, agregando que “lo haremos en su debido momento” y explicando que “los precios no han subido en, veamos, un par de generaciones, así que no es raro ver lo que está pasando”.

Según complementó “los costes de desarrollo están subiendo. Todas esas editoras y creadores de contenido, incluyendo nosotros mismos, queremos asegurarnos de tener unos márgenes de ingresos adecuados para construir estos juegos impresionantes, espectaculares”.

Hay que recordar que durante los últimos años desde Xbox ha estado adquiriendo una gran cantidad de estudios, los cuales se agrupan bajo la marca de Xbox Games Studios. El último en sumarse fue Bethesda.