Microsoft confirmó que la Xbox Series S igual correrá versiones un poco mejoradas de los juegos de Xbox One

Ante el anuncio de la Xbox Series S, la contraparte sin lector de disco y más económica de la próxima XboX Series X, surgió la duda sobre qué pasará con los videojuegos antiguos del catálogo.

Mal que mal, uno de los ganchos publicitarios de la Series X gira en torno a la promesa de que contará con versiones mejoradas en 4K, pero el modelo más barato solo correrá en 1440p con un 4K escalado.

Ahora desde Microsoft confirmaron que obviamente la Series S no correrá las versiones mejoras en 4K, pero de todas formas tendrá algunos ajustes para los videojuegos.

“La Xbox Series S fue diseñada para ser la consola más asequible de la próxima generación y para jugar los videojuegos de la próxima generación a 1440P a 60 fps”, exponen en primer lugar en su comunicado.

“Para ofrecer la experiencia compatible con versiones anteriores de la más alta calidad, de acuerdo con la intención original de cada desarrollador, Xbox Series S ejecuta la versión de Xbox One S de los videojuegos retrocompatibles, mientras aplica un filtrado de textura mejorado, velocidades de cuadro más altas y consistentes, tiempos de carga más rápidos y HDR automático”, recalcó..

Es decir, su retrocompatibilidad no será en 4K, lo que ya estaba claro, pero eso no implica que no habrán mejoras. Ahora está por verse cómo serán dichos resultados.