Microsoft y Nintendo firmaron un “acuerdo vinculante de 10 años” para Call of Duty

Mientras las autoridades de la Unión Europea, Estados Unidos y otras partes del mundo siguen verificando los alcances de la planeada adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, esta última compañía ahora anunció la finalización de un acuerdo de 10 años para lanzar los videojuegos de Call of Duty, en las plataformas de Nintendo.

Lo más relevante del acuerdo es que dichos lanzamientos se concretarán durante “el mismo día que Xbox, con paridad completa de funciones y contenido”.

Claro que para que ese acuerdo con la compañía detrás de Super Mario se lleve a cabo, primero debe ser aprobado el negocio de $68.7 mil millones de dólares que llevará a Microsoft a adquirir a Activision Blizzard.

Antes de que este acuerdo con Nintendo fuese anunciado, el propio jefe de Xbox, Phil Spencer, ya había adelantado en diciembre pasado que estaban negociando un acuerdo con Nintendo. Desde Microsoft también han intentado ofrecer un acuerdo similar a Playstation, su competidor más directo, para solventar el terreno de una adquisición que por ahora no está asegurada.

Otro detalle importante radica en el hecho de que este anuncio de acuerdo con Nintendo se concreta un día antes de que Microsoft comparezca ante un tribunal de la Unión Europea sobre la adquisición de Activision Blizzard.

Finalmente cabe destacar que Brad Smith, presidente de Microsoft, reveló el trato con Nintendo a través de un comunicado que inicialmente sugiere un acuerdo más amplio para “llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo”, pero en definitiva solo menciona que el acuerdo es específicamente sobre el popular videojuego de guerra.

El último Call of Duty lanzado en una consola de Nintendo fue un port de Call of Duty: Ghosts, presentado en la Nintendo Wii U en 2013. A la fecha, ningún Call of Duty ha sido lanzado en Nintendo Switch.