Millonarias pérdidas para Netflix, su valor cayó 50 mil millones de dólares en la bolsa

Netflix ha sido parte importante de nuestra cultura moderna, instalándose como un panorama para los fines de semana. De ahí que la compañía de streaming ha sido una de las compañías más poderosas dentro de la industria del entretenimiento.

No obstante, su éxito no se ha reflejado en la bolsa de valores de Wall Street luego de que no alcanzara los objetivos de suscriptores proyectados en sus ganancias del cuarto trimestre durante la semana pasada. De esta manera, Netflix cayó su capitalización en el mercado en 50 mil millones de dólares

De acuerdo al sitio The Wrap, este es el peor período de 24 horas en el mercado de valores para Netflix desde julio de 2012. El jueves pasado, la compañía reveló que casi alcanzó la meta autoimpuesta de acumular 222 millones de suscriptores en 2021.

No obstante, casi llegar a la meta no le sirvió a la compañía de streaming en el mercado, ya que las acciones de la compañía cayeron un 21,8% como reflejo de la reacción de los inversionistas. A eso se suma una pérdida de más de 100 dólares por acción desde el final del día jueves hasta el final del día viernes.

El pánico de los inversionistas también tuvo en cuenta las proyecciones para el primer semestre de este año, donde se estima un total de 2,5 millones de nuevos suscriptores, menos que los cerca de los 4 millones de suscriptores nuevos en la misma época del año pasado.

Para entender un poco mejor las pérdidas, el codirector ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, tiene más de 7.888.000 acciones de la empresa, por lo que el fin de semana pasado perdió alrededor de 95 millones de dólares.

Pero toda esta situación se generó en un escenario en donde la competitividad en la guerra del streming es más fuerte que nunca, con actores como Disney+, HBO Max, Amazon Prime y Apple TV+ que quieren más protagonismo en la escena.