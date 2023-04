Mods de PC convierten The Last of Us Part 1 en un juego en primera persona

The Last of Us Part 1, no tuvo el mejor de los lanzamientos en PC, sin embargo eso no ha evitado a los mods de hacer un trabajo, y ahora se ha conocido de un mod que permite jugar en primera persona.

Este mod fue publicado por el usuario Voyagers Revenge en su canalk de Twitter y muestra como luce el juego en primera persona, puntualmente desde los ojos de Joel.

El mod es acompañado de otros que dan un aspecto gráfico más real al videojuego haciendo que este luzca sencillamente increíble y completamente diferente.

The Last of Us Part 1, se lanzó hace unas semanas y no tuvo el lanzamiento exitoso esperado, dado a los diferentes problemas técnicos que presentaba.

Ante esto, desde Naughty Dog señalaron que ya están trabajando en parches del juego.

Entre los problemas que han dado a conocer los usuarios se encuentran cierres forzados, problemas al apuntar, en animaciones o caídas en los cuadros por segundo.