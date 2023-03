Naughty Dog responde a las críticas por los problemas que presenta de The last of Us Part 1 en PC

AYer se lanzó para PC el port de The Last of Us Part I, sin embargo, el juego no tuvo el buen recibimiento esperado, esto principalmente a una serie de problemas de optimización que están sufriendo los usuarios y que ha llevado a que el juego sufra una enorme cantidad de críticas negativas en Steam.

Ante esto, desde Naughty Dog se refirieron al respecto y a través de su cuenta de Twitter señalaron que “hemos escuchado sus inquietudes y nuestro equipo está investigando activamente varios problemas que han informado”.

Según agregaron “continuaremos actualizándolos, pero nuestro equipo está priorizando las actualizaciones y abordará los problemas en los próximos parches”.

Junto con esto, es que publicaron una página para que los jugadores puedan suscribir los problemas que están sufriendo con el juego.

Entre los problemas que han dado a conocer los usuarios se encuentran cierres forzados, problemas al apuntar, en animaciones, o caídas en los cuadros por segundo.