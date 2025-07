La película que salvó la carrera de Leonardo DiCaprio

Aunque puede mostrar una carrera llena de éxito, a Leonardo DiCaprio le llevó tiempo surgir en la siempre compleja industria del cine.

DiCaprio comenzó como muchos, asistiendo desde niño a castings para pequeños papeles. Una experiencia que podía resultar muy dura.

En una entrevista el actor recordó un casting al que asistió cuando tenía 11 años. "Recuerdo que nos alinearon como ganado. Éramos ocho chicos. Una mujer se acercó y dijo: ‘Vale, no, no, sí, sí, no, no, no, sí. Gracias’“.

Para su desgracia, en esa ocasión no fue elegido. “Pensé que esa era mi única oportunidad en el negocio y que la comunidad ahora estaba en mi contra”.

Por ello, DiCaprio se sintió rechazado. Entonces se abocó a conseguir papeles menores, pero le costaba obtener algo un poco más sustancioso. Logró aparecer en spots televisivos, pero no mucho más.

“No había conseguido trabajo en un año y medio -recordó-. Eso son como más de cien audiciones. Uno se desilusiona bastante. Un día, simplemente decidí que odiaba a todos. Odiaba a todos esos directores de casting. Los odiaba a todos...Estaba a punto de renunciar”.

Cuando iba a tirar su incipiente carrera actoral por la borda, a DiCaprio le llegó una oportunidad. En 1990 fue elegido para sumarse al elenco de Parenthood, una serie basada en la película del mismo nombre, de Tom Howard. Desde ahí le llegaron más ofertas; pudo debutar en la gran pantalla con Critters 3 (1991) y dos años después, su aparición en This boy’s life (1993) donde compartió pantalla con Robert de Niro.