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    La película de Peaky Blinders arrasa en Netflix pese a su cuestionado final (que abre la puerta a una continuación)

    La cinta protagonizada por Cillian Murphy y Barry Keoghan se estrenó mundialmente en Netflix el 20 de marzo. Desde entonces, se ha mantenido entre los contenidos más vistos de la plataforma en más de 70 países, aunque la crítica especializada y los seguidores han lanzado cuestionamientos sobre cómo el filme concluye la historia de la franquicia.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    La película de Peaky Blinders arrasa en Netflix pese a su cuestionado final (que abre la puerta a una continuación) Robert Viglasky/Netflix

    El 20 de marzo de 2026, la última misión de Tommy Shelby llegó a Netflix. Peaky Blinders: El Hombre Inmortal (2026) arribó al servicio de streaming luego de pasar por cines selectos desde el 6 de marzo, lidiando con una fuerte expectación de los seguidores de la exitosa serie homónima que conquistó la plataforma durante seis temporadas. La última emisión del título fue el 3 de abril de 2022 en BBC One, por lo que la espera para ver una nueva aventura de los Shelby se extendió por cuatro años.

    La película está ambientada en 1940 (seis años después del cierre de la sexta temporada), durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se centra en un envejecido Thomas Shelby (Cillian Murphy) que se ve obligado a abandonar su exilio cuando descubre que su distanciado hijo, Duke (Barry Keoghan), ha tomado el control de los Peaky Blinders y se ha aliado con nazis. Este complot busca colapsar la economía británica con dinero falsificado, obligando a Thomas a regresar a Birmingham para librar una última batalla explosiva.

    El Hombre Inmortal funciona como el cierre de la historia de Thomas Shelby, un personaje que se ve introspectivo, cansado y herido por sus culpas y traumas. Bajo la dirección de Tom Harper y el guion de Steven Knight (creador, showrunner y guionista de la serie), la narrativa plantea personajes nuevos y arcos que se alejan de los relatos planteados en las temporadas anteriores, lo que ha traído críticas mixtas como consecuencia.

    Éxito en Netflix

    La expectación que surgió sobre el final de la serie se tradujo en un gran éxito para El Hombre Inmortal en Netflix. Según FlixPatrol, portal especializado en métricas de streaming, la película se ha posicionado cómodamente en el top 3 de 89 países y en el primer lugar indiscutible de 72 naciones (entre ellas, Chile), acorde a cifras extraídas desde el 20 de marzo.

    Aunque aún no hay información sobre el rendimiento exacto del filme a nivel de visualizaciones, si la cinta mantiene este posicionamiento durante los próximos días podría volverse una de las películas más vistas de la plataforma durante 2026.

    FILE PHOTO: Smartphone with Netflix logo is placed on a keyboard in this illustration taken April 19, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo Dado Ruvic

    Críticas

    Por el lado de la crítica especializada, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal ha encontrado virtudes elogiadas transversalmente. Entre ellas, se destaca que la actuación de Cillian Murphy como un Thomas Shelby roto y fatigado es de gran nivel, lo que fortalece a nivel dramático el cierre narrativo que la película hace a su personaje. Sumando una serie de halagos al diseño de producción y al explosivo tercer acto (que rememora a las secuencias de acción de la serie), el consenso general establece que la cinta es “una carta de despedida lograda”, al menos para su protagonista.

    Sin embargo, la crítica anglosajona y los fanáticos han coincidido en diversos puntos cuestionables. Uno de ellos es el ritmo, por el que afirman que, luego de seis temporadas en que la historia de la familia Shelby se desarrolló con calma, la profundización en una narrativa nueva con personajes no vistos antes en 112 minutos se siente apresurada.

    Peaky Blinders: The Immortal Man. Cillian Murphy as Tommy in Peaky Blinders: The Immortal Man. Cr. Courtesy of Netflix/Robert Viglasky © 2025 Robert Viglasky/Netflix

    Otras acusaciones apuntan al desaprovechamiento y unidimensionalidad de los personajes secundarios, sobre todo refiriéndose al antagonista John Beckett, interpretado por Tim Roth. De hecho, el periodista inglés Francis Beckett, hijo del nazi británico que inspira al personaje de El Hombre Inmortal, escribió para The Guardian que la adaptación de Roth no se parecía en nada a su padre, aludiendo cierta reducción caricaturesca.

    “Puedo decirles con autoridad que (mi padre) no guardaba el más mínimo parecido con el personaje de Peaky Blinders. Beckett de la película es un villano al que le gusta matar gente, quien dice (...): “Necesito saber que estás dispuesto a participar en un acto de traición que decidirá esta guerra para Alemania”. El verdadero John Beckett nunca habría dicho eso y no tenía la voluntad ni la habilidad para inventar un plan complicado para destruir la economía británica”, afirmó el escritor.

    Peaky Blinders: El Hombre Inmortal (2026)

    “¿Importa? En sí mismo, supongo que no importa mucho, pero es parte de una tendencia de las películas populares a crear mitos populistas sobre la Segunda Guerra Mundial; mitos que nos harán un daño real cuando enfrentemos la nueva cara del fascismo en 2026, complementó Beckett.

    Por otro lado, la crítica Robyn Bahr afirmó que El Hombre Inmortal tiene diálogos simplistas y expositivos. Para The Hollywood Reporter, Bahr también explicó que “ciertas escenas pictóricas se ven interrumpidas por una tendencia hacia la cursilería visual, como los cortes editoriales a ensueños confusos”.

    Ausencias y un final agrio

    Desde la vereda de los fanáticos de la serie, la película ha sido cuestionada por cómo cierra los arcos narrativos de los personajes que no son Thomas Shelby. Algunas figuras que fueron importantes para la serie tienen un rol secundario en El Hombre Inmortal, mientras otros ni siquiera están presentes.

    Ejemplo de lo primero es la participación de Ada Shelby (Sophie Rundle), quien se estableció como un puente político y una figura crucial para los Peaky Blinders durante toda la serie. En El Hombre Inmortal, se acusa que no tiene muchas escenas y que su importancia narrativa se reduce a “motivar a Thomas Shelby” a emprender su misión final. Muchos fanáticos consideraron “decepcionante” y “desaprovechada” su presencia en el filme.

    Peaky Blinders: The Immortal Man (2026)

    Más cuestionamientos hubo con el personaje de Arthur Shelby (interpretado por Paul Anderson en la serie), que no está presente en la película. Aunque su ausencia se debe a motivos ajenos a la producción misma (en 2024, Anderson enfrentó cargos legales relacionados con posesión de sustancias ilícitas y tuvo problemas de drogadicción), la explicación narrativa a que el hermano mayor de Thomas no estuviera en El Hombre Inmortal no dejó satisfechos a los fans.

    Siendo considerado el segundo personaje más importante de la franquicia, el trágico destino de Arthur Shelby se resume en un flashback que, según los seguidores, “rompe el código de lealtad” establecido por la propia serie.

    Arthur Shelby de Peaky Blinders

    Respecto a la continuidad, también ha sido criticado que Oswald Mosley (interpretado por Sam Claflin en la serie), uno de los principales antagonistas de la quinta y sexta temporada, no esté presente en el largometraje. El personaje, un aristócrata británico que fue líder de la Unión Británica de Fascistas, sentó las bases de la narrativa que tomó en serie para abordar el auge del fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial, y su destino no quedó del todo claro en la conclusión de la sexta temporada.

    Con El Hombre Inmortal centrándose en la guerra, los fanáticos han cuestionado que se omita un antagonista importante que marcó presencia por dos temporadas completas, mientras que, en su lugar, se introduce el antagónico personaje de Tim Roth.

    Oswald Mosley de Peaky Blinders

    ¿Habrá más Peaky Blinders?

    Aunque esta cinta se ha promocionado como “el final” de la serie, ya es oficial que Steven Knight expandirá el universo de la franquicia a un nuevo show. La noticia fue confirmada por Netflix y BBC, que especificaron que será una secuela directa de dos temporadas, de seis capítulos cada una.

    Las plataformas confirmaron que la historia continuará en la década de 1950 y se centrará en la “nueva generación de Shelbys”, que lidiará con el legado familiar en una Birmingham de posguerra. Así, El Hombre Inmortal es el último capítulo de Thomas Shelby, pero el primero de una nueva era para la franquicia.

    Aún no se conocen más detalles sobre la historia ni sobre la fecha de lanzamiento. Steven Knight también ha mencionado que es posible el desarrollo de posibles spin-offs adicionales dentro del universo de Peaky Blinders. Es importante considerar que el plan original de Knight era que la serie original tuviera cinco temporadas, pero luego se extendió a una sexta y a una película.

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    Más sobre:Peaky BlindersNetflixBBCCillian MurphyBarry KeoghanRebecca FergusonPelículaSeriePeaky Blinders: The Immortal ManThomas ShelbyTim RothCine Culto

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