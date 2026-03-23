Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país

Recientemente fue noticia que Sam Rockwell y John Malkovich estuvieron filmando en Rapa Nui su nueva película, titulada Wild horse nine y dirigida por Martin McDonagh. La cinta abordará las andanzas de dos agentes de la CIA en el Chile de 1973, marcando una nueva ocasión en que Hollywood se fijó en nuestro país para orientar una historia y rodar sus escenas.

Así como Wild horse nine se filmó principalmente en Isla de Pascua y Santiago, otros rodajes de películas de Hollywood han tenido lugar en Chile. No necesariamente estas cintas han localizado sus historias en nuestro país, pero sí han sido protagonistas de anécdotas y curiosidades interesantes sobre la participación chilena en el cine internacional.

A continuación, en Culto repasamos algunos largometrajes internacionales que se rodaron en Chile.

Rapa Nui (1994)

Esta cinta, producida por Kevin Costner y dirigida por Kevin Reynolds, localiza su historia y fue rodada íntegramente en Rapa Nui, tal como indica su título.

La película está ambientada antes de la llegada de los navegantes europeos a la Isla de Pascua. La historia muestra cómo la paz del lugar se rompe por las crecientes tensiones entre dos clases sociales: los aristocráticos “Orejas Largas” y los oprimidos “Orejas Cortas”, quienes son forzados a tallar moáis cada vez más colosales hasta llevar su ecosistema al borde del colapso.

Rapa Nui (1994)

En medio de esta inminente revuelta civil, florece un amor prohibido entre Noro (Jason Scott Lee), un joven noble, y Ramana (Sandrine Holt), una plebeya. Para evitar una masacre y poder desposar a la mujer que ama, Noro deberá desafiar al líder de los rebeldes en la brutal y mortal competencia del Hombre Pájaro (Tangata Manu).

La película se filmó en diversas locaciones de la Isla de Pascua. Entre ellas está el Volcán Rano Raraku, la aldea ceremonial de Orongo, el cráter Rano Kau, el islote Motu Nui, el Volcán Poike, la cueva Ana Kai Tangata y la playa de Anakena, entre otras.

La producción dejó diversas anécdotas, como el hundimiento de un moái de utilería (que quedó sumergido en el océano) y problemas logísticos ligados al clima y la falta de suministros básicos. Al final, Rapa Nui fue un fracaso comercial catastrófico, ya que tuvo un presupuesto estimado de 20 millones de dólares y recaudó poco más de 300.000 dólares a nivel mundial.

Rapa Nui (1994)

Mini Espías (2001)

Otra película sobre espionaje rodada en Chile, aunque dirigida a otro público, es el clásico familiar de 2001 Mini Espías, dirigido por Robert Rodriguez. Su filmación pasó por diversas ciudades de nuestro país.

La cinta trata la historia de Carmen (Alexa PenaVega) y Juni Cortez (Daryl Sabara), dos hermanos que descubren el mayor secreto de su familia: sus padres son agentes internacionales retirados brillantes. Cuando la pareja es secuestrada repentinamente por un genio tecnológico con planes de dominación mundial, los niños deben asumir el legado familiar, equiparse con artilugios de última generación y aprender a trabajar en equipo para salvar a sus padres.

Mini Espías (2001)

Mini Espías utilizó lugares chilenos para localizar la ciudad sudamericana ficticia de “San Diablo”, principalmente rodada en Santiago y Viña del Mar. Algunos de los puntos clave que pueden verse en la película son el Palacio de La Moneda, el centro de Santiago (visto en tomas panorámicas y aéreas), el Castillo Wulff y playas aledañas a Reñaca, Concón y Quintero. También se filmaron tomas a las dunas y formaciones rocosas del Desierto de Atacama.

Es importante aclarar que esta etapa del rodaje no contó con los actores principales, quienes nunca viajaron a nuestro país. De hecho, sus actuaciones se grabaron en estudios en Texas y luego se montaron sobre los fondos chilenos. Una escena que representa esto es cuando establecen visualmente a San Diablo y muestran tomas del centro de Santiago y el Cerro Santa Lucía, pero, cuando hacen un zoom in a la plaza donde los protagonistas aterrizan, estos se encuentran en el Travis Park, ubicado en Texas.

Mini Espías (2001)

Diarios de motocicleta (2004)

Una de las películas más conocidas sobre la biografía del Che Guevara fue grabada en nuestro país. Diarios de motocicleta, una coproducción entre Estados Unidos, Francia, Argentina y Reino Unido, repartió su grabación en varias ciudades chilenas, pasando por las regiones de Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía.

La historia se centra en un joven Ernesto Guevara (Gael García Bernal) que, junto a su amigo Alberto Granado (Rodrigo de la Serna), emprende un ambicioso viaje en motocicleta a través de Sudamérica. Lo que empieza como una aventura juvenil, se transforma en un profundo viaje de despertar social.

Diarios de motocicleta (2004)

Chile fue uno de los países visitados por la dupla, por lo que el director Walter Salles, para lograr un alto nivel de autenticidad, llevó a su equipo a rodar directamente en los sitios reales que visitaron los personajes y en el orden cronológico exacto en que Guevara y Granado pasaron por los lugares. Siguiendo eso, Diarios de motocicleta también se rodó en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y Cuba.

Durante ese proceso, la película se filmó en la región de Antofagasta, específicamente en Chuquicamata (en algunos campamentos mineros), Calama y el Desierto de Atacama. Más al sur rodaron en Valparaíso, donde se grabó el casco histórico del puerto. Por último, en La Araucanía grabaron en Temuco, donde los protagonistas tienen un punto de inflexión, y las comunas Freire y Lautaro.

En muchas locaciones (como las minas del norte o los poblados del sur), Salles decidió no contratar extras profesionales, sino que grabó a los habitantes de las zonas interactuando genuinamente con García Bernal y de la Serna, lo que dotó al filme de un tono cercano al cine documental.

Diarios de motocicleta (2004)

Quantum of Solace (2008)

La segunda película protagonizada por el James Bond de Daniel Craig es Quantum of Solace y fue filmada en Chile, específicamente en el norte. Aunque el guion de la cinta localizó esas escenas en Bolivia, lo cierto es que el rodaje ocurrió en diversas locaciones nacionales.

La historia se centra en un 007 que descubre la existencia de una sombría organización internacional llamada Quantum. Su investigación lo lleva a cruzarse con Dominic Greene, un empresario de fachada ecologista que conspira para derrocar al gobierno de Bolivia y apoderarse del control total de sus reservas de agua, lo que obliga al agente británico a aliarse con la vengativa Camille Montes (Olga Kurylenko) para desmantelar una red de corrupción mundial.

Quantum of Solace (2008)

Se utilizaron diversas tomas aéreas y de transición del Desierto de Atacama a lo largo del metraje, principalmente para enmarcar el aislamiento de las instalaciones del antagonista. Otros lugares usados fueron la antigua estación de trenes Baquedano, perteneciente a la comuna de Sierra Gorda, los áridos pasajes de Michilla y las Ruinas de Cobija.

Un escenario importante para el filme fue el Observatorio Paranal, ubicado en Antofagasta y que sirve como alojamiento para los astrónomos de ESO (Observatorio Europeo Austral). El lugar se usó como el exterior del “Perla de las Dunas”, un sofisticado hotel ecológico donde ocurre el clímax y la confrontación final de la película. De hecho, el lugar es destruido en el corte final, pero eso se hizo con CGI.

Observatorio Paranal. Créditos a ESO

Aunque el rodaje se concretó y Quantum of Solace se estrenó sin problemas, su filmación en Chile tuvo como consecuencia una anécdota inusual ligada a Carlos López, alcalde de Sierra Gorda entre 2004 y 2008. El político irrumpió sorpresivamente en el rodaje dentro de un Honda Accord, interrumpiendo la filmación de una escena en Baquedano, luego de liderar una manifestación con 20 personas porque la zona iba a aparecer en la película como territorio boliviano.

Según contó a Emol en 2008, López entró con su auto mientras Daniel Craig filmaba una escena. “Cuando me vio, James Bond salió arrancando”, afirmó el exalcalde. Tras su interrupción, Carabineros lo detuvo por desorden público e invasión a la propiedad privada, dejándolo en la oficina de una comisaría (Observatorio Paranal, Cobija y la antigua estación de trenes de Baquedano).

Quantum of Solace (2008)

Knock Knock (2015)

Con guion y producción de Nicolás López, Knock knock fue un estreno muy comentado en 2015 por su carácter erótico y de terror. Eli Roth dirigió el proyecto, que fue protagonizado por Keanu Reeves, la actriz chilena Lorenza Izzo y una entonces poco conocida Ana de Armas. Su rodaje se hizo íntegramente en Santiago y, como la película es un thriller psicológico ocurrido en un hogar, se limitó a una sola locación.

La historia muestra a Evan Webber (Reeves), un devoto padre de familia y arquitecto que se queda solo en su casa durante un fin de semana lluvioso. Su jornada se interrumpe cuando dos jóvenes misteriosas llaman a su puerta empapadas, pidiendo refugio y usar el teléfono. Lo que comienza como un acto de hospitalidad se transforma rápidamente en un sádico juego de seducción y tortura.

Casi la totalidad del rodaje transcurre al interior y en los exteriores de una casa lujosa ubicada en Chicureo, dentro de la comuna de Colina, aunque, según la historia, la residencia está ubicada en los suburbios de California.

El equipo de producción y el elenco se establecieron en Santiago durante todo el proceso. De hecho, el propio Keanu Reeves confirmó en entrevistas de la época que la apretada agenda de rodaje (que se hizo, en mayor parte, de noche y bajo lluvia artificial) no le permitió salir a conocer otras regiones o ciudades turísticas, limitándose a su trabajo en la capital y una pequeña escapada para probar vinos chilenos.

En ese tiempo, la película se exhibió en el Festival de Sundance y sus derechos de distribución fueron comprados por Lionsgate por 2,5 millones de dólares, un número histórico e inédito para una producción realizada en Chile.