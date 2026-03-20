SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Dos de las producciones más esperadas del año coinciden en el día de estreno: 18 de diciembre. Una carrera marcada por la reserva de Duna de pantallas de cine y la gran apuesta de Marvel por la nostalgia. Los expertos difieren entre los que piensan que puede ser un nuevo Barbenheimer y los que ven a Duna con ventaja.

    Por 
    Daniel Cañete

    El 18 de diciembre se levanta como una gran fecha para el cine. Dos de los eventos más grandes de la industria se estrenarán ese día: Duna: Parte 3 y Avengers: Doomsday. Ambas son producciones de proporciones enormes y tendrán que luchar por ser el estelar de la taquilla.

    En esta carrera por la atención del público, ya hay uno de los participantes con un par de pasos de ventaja. Duna: Parte 3 tiene la exclusividad en pantallas IMAX durante tres semanas. Lo que podría implicar el acaparamiento de una gran cantidad de pantallas de cine.

    Según The Hollywood Reporter, desde Marvel se mantienen decididos con la fecha de estreno, que se ha movido en dos ocasiones desde 2025. Además, citan al ejemplo de Barbie en competencia con Oppenheimer, donde la película de la muñeca no se estrenó en IMAX y logró una mayor recaudación.

    El cierre de una trilogía

    El enfrentamiento tiene como protagonistas a dos franquicias que planean llegar a un clímax de sus sagas. En el caso de Duna, esta película marca el cierre de una trilogía que ha brillado en ambas entregas anteriores. Alabada por la crítica, se ha erigido como la favorita de muchos. Además, cuenta con la participación de los actores jóvenes del momento como son Timothée Chalamet, que viene de una nominación a los Oscar, y Zendaya.

    La adaptación de los libros de ciencia ficción de Frank Herbert ha tenido un gran paso por el cine. La primera entrega demostró que el director “(Denis) Villeneuve maneja con maestría la compleja trama del texto sagrado de Herbert”, como señala The Guardian. La cinta además consiguió más de 400 millones de dólares en la taquilla.

    Banner promocional de Duna: Parte Tres (2026)

    La segunda parte de la saga vino a ratificar lo que la primera logró. Según Rolling Stone, el equipo “logra confeccionar un universo distintivo, complejo, fascinante y absolutamente creíble”. En la taquilla, la cinta que costó 190 millones de dólares produjo más de 700 millones. Un rotundo éxito.

    Marvel necesita levantarse

    Por otro lado, Marvel no atraviesa un buen momento con sus entregas de superhéroes. El universo cinematográfico se ha extendido por más de 15 años. Después de Avengers: Endgame, que se sintió como un cierre de la historia, la empresa ha estado dando botes en búsqueda de un camino que no termina de estar claro.

    Ant-Man-and-the-Wasp-Quantumania-4.jpg Marvel Studios

    Muestra de ello se ha visto en la recaudación de sus películas. Sin ir más lejos, en el 2025, La Casa de las Ideas no logró posicionar ninguna de sus cintas en los estrenos con más taquilla. Su último gran golpe en la mesa fue Spider-Man: Lejos de casa, que tuvo una estrategia que planean ocupar para la siguiente entrega de Avengers.

    Los anuncios muestran una gran gama de personajes que estarán en la película. Entre ellos, algunos de los que han protagonizado la etapa más reciente de Marvel como Shang-Chi, Los 4 Fantásticos o Ant-Man. También se espera la vuelta de los icónicos rostros de la franquicia como el Capitán América de Chris Evans o el Profesor X de Patrick Stewart. Una apuesta segura a la nostalgia.

    Marvel Studios

    ¿Un segundo Barbenheimer?

    Oppenheimer y Barbie han marcado un precedente para la industria cinematográfica. Lo que en un principio pareció una competencia por la taquilla se transformó en una forma de publicidad que le dio un impulso a ambas producciones. Algo que después trató de replicar Wicked y Gladiador 2, conocido como “Glicked”, sin un éxito tan arrollador como el original.

    Barbenheimer

    Para René Naranjo, experto en cine y editor de Toda La Cultura, el 18 de diciembre es una de las últimas fechas para un gran estreno en cines. Además, señala que en las buenas fechas existe público de sobra para ciertos días estratégicos. “Se ve ahí la posibilidad de que la gente vea las dos películas durante el fin de semana”, enfatiza.

    Por tanto, el choque de fechas sería un impulso para ambas franquicias. Algo que queda exento de daños colaterales. “No queda espacio para otro tipo de películas. Las dos se van a comer toda la taquilla de fin de año, como pasó también con Barbenheimer”, añade.

    En contraposición, Rodrigo González, experto y crítico de cine de Culto, descarta completamente la posibilidad de que se replique el fenómeno de Barbenheimer. Ya que, las cintas de ese momento apuntaban a públicos diferentes. En este caso, la competencia sería entre películas que apuntan al mismo espectador. “Fue la coincidencia de dos películas bastante diferentes”, complementa.

    En la competencia, explica que la cuarta película de Avengers llega “fuera de época”. También, enfatiza que la entrega de Marvel tiene una desventaja respecto de lo saturado que se ha vuelto el universo por las series asociadas. “Va a llevar una cantidad de público respetable, pero nada más”, proyecta.

    En la misma línea, describe a Dune: Parte 3 como una película actual que genera ansiedad por saber qué pasará con sus personajes. La influencia del actor Timothée Chalamet en la taquilla puede ser un punto importante para la recaudación por sus fieles seguidores. “A la hora de optar creo que decantarán por Dune”, sentencia.

    Lee también:

    Más sobre:DuneDune: Parte 3AvengersAvengers: DoomsdayDunaDuna: Parte 3Timothée ChalametBarbieOppenheimerZendayaDenis VilleneuveFrank HerbertSpider-Man: Lejos de CasaShang-ChiLos 4 FantásticosAnt-ManCapitán AméricaChris EvansProfesor XPatrick StewartBarbenheimerCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa
    Chile

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa

    “Necesitamos mano dura” y “refleja la crisis de seguridad”: parlamentarios reaccionan a la muerte de carabinero baleado en Puerto Varas

    Caso Narumi: Nicolás Zepeda cambia de testimonio y reconoce acercamiento previo a la desaparición de su exnovia

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes
    Negocios

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    Tráfico aéreo vuelve a caer en febrero a pesar del crecimiento de 4,5% de pasajeros internacionales

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
    El Deportivo

    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Caputto califica el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores como “aceptable” y anticipa el viaje más complicado

    Juan Román Riquelme reacciona al choque entre Boca y la UC en Copa Libertadores: “A Gary Medel lo adoro, es mi amigo”

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers
    Cultura y entretención

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal