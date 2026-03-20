Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

El 18 de diciembre se levanta como una gran fecha para el cine. Dos de los eventos más grandes de la industria se estrenarán ese día: Duna: Parte 3 y Avengers: Doomsday. Ambas son producciones de proporciones enormes y tendrán que luchar por ser el estelar de la taquilla.

En esta carrera por la atención del público, ya hay uno de los participantes con un par de pasos de ventaja. Duna: Parte 3 tiene la exclusividad en pantallas IMAX durante tres semanas. Lo que podría implicar el acaparamiento de una gran cantidad de pantallas de cine.

Según The Hollywood Reporter, desde Marvel se mantienen decididos con la fecha de estreno, que se ha movido en dos ocasiones desde 2025. Además, citan al ejemplo de Barbie en competencia con Oppenheimer, donde la película de la muñeca no se estrenó en IMAX y logró una mayor recaudación.

El cierre de una trilogía

El enfrentamiento tiene como protagonistas a dos franquicias que planean llegar a un clímax de sus sagas. En el caso de Duna, esta película marca el cierre de una trilogía que ha brillado en ambas entregas anteriores. Alabada por la crítica, se ha erigido como la favorita de muchos. Además, cuenta con la participación de los actores jóvenes del momento como son Timothée Chalamet, que viene de una nominación a los Oscar, y Zendaya.

La adaptación de los libros de ciencia ficción de Frank Herbert ha tenido un gran paso por el cine. La primera entrega demostró que el director “(Denis) Villeneuve maneja con maestría la compleja trama del texto sagrado de Herbert”, como señala The Guardian. La cinta además consiguió más de 400 millones de dólares en la taquilla.

Banner promocional de Duna: Parte Tres (2026)

La segunda parte de la saga vino a ratificar lo que la primera logró. Según Rolling Stone, el equipo “logra confeccionar un universo distintivo, complejo, fascinante y absolutamente creíble”. En la taquilla, la cinta que costó 190 millones de dólares produjo más de 700 millones. Un rotundo éxito.

Marvel necesita levantarse

Por otro lado, Marvel no atraviesa un buen momento con sus entregas de superhéroes. El universo cinematográfico se ha extendido por más de 15 años. Después de Avengers: Endgame, que se sintió como un cierre de la historia, la empresa ha estado dando botes en búsqueda de un camino que no termina de estar claro.

Ant-Man-and-the-Wasp-Quantumania-4.jpg Marvel Studios

Muestra de ello se ha visto en la recaudación de sus películas. Sin ir más lejos, en el 2025, La Casa de las Ideas no logró posicionar ninguna de sus cintas en los estrenos con más taquilla. Su último gran golpe en la mesa fue Spider-Man: Lejos de casa, que tuvo una estrategia que planean ocupar para la siguiente entrega de Avengers.

Los anuncios muestran una gran gama de personajes que estarán en la película. Entre ellos, algunos de los que han protagonizado la etapa más reciente de Marvel como Shang-Chi, Los 4 Fantásticos o Ant-Man. También se espera la vuelta de los icónicos rostros de la franquicia como el Capitán América de Chris Evans o el Profesor X de Patrick Stewart. Una apuesta segura a la nostalgia.

Marvel Studios

¿Un segundo Barbenheimer?

Oppenheimer y Barbie han marcado un precedente para la industria cinematográfica. Lo que en un principio pareció una competencia por la taquilla se transformó en una forma de publicidad que le dio un impulso a ambas producciones. Algo que después trató de replicar Wicked y Gladiador 2, conocido como “Glicked”, sin un éxito tan arrollador como el original.

Barbenheimer

Para René Naranjo, experto en cine y editor de Toda La Cultura, el 18 de diciembre es una de las últimas fechas para un gran estreno en cines. Además, señala que en las buenas fechas existe público de sobra para ciertos días estratégicos. “Se ve ahí la posibilidad de que la gente vea las dos películas durante el fin de semana”, enfatiza.

Por tanto, el choque de fechas sería un impulso para ambas franquicias. Algo que queda exento de daños colaterales. “No queda espacio para otro tipo de películas. Las dos se van a comer toda la taquilla de fin de año, como pasó también con Barbenheimer”, añade.

En contraposición, Rodrigo González, experto y crítico de cine de Culto, descarta completamente la posibilidad de que se replique el fenómeno de Barbenheimer. Ya que, las cintas de ese momento apuntaban a públicos diferentes. En este caso, la competencia sería entre películas que apuntan al mismo espectador. “Fue la coincidencia de dos películas bastante diferentes”, complementa.

En la competencia, explica que la cuarta película de Avengers llega “fuera de época”. También, enfatiza que la entrega de Marvel tiene una desventaja respecto de lo saturado que se ha vuelto el universo por las series asociadas. “Va a llevar una cantidad de público respetable, pero nada más”, proyecta.

En la misma línea, describe a Dune: Parte 3 como una película actual que genera ansiedad por saber qué pasará con sus personajes. La influencia del actor Timothée Chalamet en la taquilla puede ser un punto importante para la recaudación por sus fieles seguidores. “A la hora de optar creo que decantarán por Dune”, sentencia.