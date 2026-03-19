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    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    The Hollywood Reporter armó una lista con películas alejadas del mainstream que podrían tener su debut internacional en el próximo Festival de Cannes. Entre los cineastas que terminarán filmes este año se encuentran Pedro Almodóvar, Joel Coen, Lars von Trier, Werner Herzog, Nicolas Winding Refn y Takashi Miike (con una cinta protagonizada por Charli XCX), entre otros.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Según el medio estadounidense The Hollywood Reporter, hay varios largometrajes de directores reputados que podrían terminar su producción en 2026, lo que potencia sus chances de exhibirse en el próximo Festival de Cannes, que se realizará entre el 12 y el 13 de mayo de 2026 con un jurado presidido por Park Chan-wook.

    Aunque este año se augura con una gran carga de películas muy esperadas (como La Odisea, Duna: Parte Tres o Avengers: Doomsday), 2026 también tendrá el regreso de directores históricos para el arte, como Werner Herzog, Joel Coen, Lars von Trier o Paweł Pawlikowski. Según información de The Hollywood Reporter, varios filmes reputados de su autoría podrían desembarcar en Cannes, considerando sus posibles fechas de estreno y término de producción.

    Logo de Festival de Cannes.

    Aunque hay ausencias sorpresivas para el catálogo del festival (como The Entertainment System Is Down, del dos veces ganador de la Palma de Oro, Ruben Östlund, cuya finalización se rumorea para 2027), The Hollywood Reporter afirma que “Cannes 2026 aún podría ofrecer una formidable programación de autores”. En Culto listamos los hitos cinematográficos más destacados del año que podrían estar en Cannes 2026, según la lista del medio estadounidense.

    1949 de Paweł Pawlikowski

    Paweł Pawlikowski, ganador del premio al mejor director de Cannes por Guerra Fría en 2018, regresa con 1949, un relato ficticio sobre la vida del escritor Thomas Mann. Hanns Zischler interpretará a Mann y Sandra Hüller a la hija del novelista.

    Cold War pelicula la-tercera

    La historia está ambientada a principios de la Guerra Fría y, según The Hollywood Reporter, sigue al novelista exiliado mientras viaja desde Alemania Occidental a la Oriental con su hija. La película está rodada en blanco y negro por Łukasz Żal, el mismo director de fotografía detrás de Guerra Fría y otras cintas destacadas visuales recientes como La zona de interés (2023) y Hamnet (2025).

    After de Lars von Trier

    Según rumores e informes, The Hollywood Reporter afirma que el polémico cineasta danés Lars von Trier está en camino de terminar su decimoquinto largometraje.

    REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo JEAN-PAUL PELISSIER

    After sería el primer largometraje de von Trier desde La casa de Jack (2018), que estuvo en la competencia por la Palma de Oro en su año de estreno. El cineasta anunció su diagnóstico de párkinson en 2022 y eso lo ha alejado de la producción cinematográfica, pero el director de Rompiendo las olas (1996), Bailarina en la oscuridad (2000) y Dogville (2003) supuestamente terminó de filmar el verano pasado y podría estar listo para presentar su nueva película en Cannes.

    Según Aalbæk, productor ejecutivo de varias películas de von Trier, su siguiente proyecto es “una exploración de la muerte y la vida después de la muerte”.

    De repente de Ryusuke Hamaguchi

    El primer largometraje en francés de Ryusuke Hamaguchi, y la continuación de El mal no existe (2023), filme ganador del León de Plata de Venecia, es una coproducción entre Francia, Japón, Alemania y Bélgica que se rodó en París y Kioto.

    Virginie Efira interpreta a la directora de un asilo de ancianos que desafía a su equipo al adoptar una técnica de atención humana llamada Humanitude. Su vida se transforma cuando conoce a un dramaturgo japonés con una enfermedad terminal, interpretado por Tao Okamoto. Se dice que la historia está ligeramente inspirada en una correspondencia publicada entre un filósofo con cáncer terminal y un antropólogo médico.

    Drive-my-Car.jpeg la-tercera

    La distribuidora Neon se hizo con los derechos norteamericanos de la película. Cabe destacar que Hamaguchi ganó el premio a Mejor Guion de Cannes y el Oscar a Mejor Película Internacional en 2022 por por Drive My Car (2021).

    Alpha Gang de Nathan Zellner y David Zellner

    Luego de dirigir la miniserie The Curse (protagonizada por Nathan Fielder y Emma Stone) y la comedia Sasquatch Sunset, David y Nathan Zellner llegan a 2026 con Alpha Gang, una comedia de ciencia ficción con un elenco estelar, según cuenta The Hollywood Reporter.

    El rol secreto de Cate Blanchett en Eyes Wide Shut

    Cate Blanchett interpreta a Alpha One, la líder de una fuerza de invasión alienígena que llega a la Tierra disfrazada de una pandilla de motociclistas de la década de 1950; los problemas empiezan a surgir cuando comienzan a experimentar emociones humanas. El elenco lo complementan Chris Pine, Léa Seydoux, Dave Bautista, Lily-Rose Depp, Adria Arjona y Kelvin Harrison Jr.

    Proyectos de Takashi Miike (uno con Charli XCX)

    El prolífico Takashi Miike (director japonés con más de 100 largometrajes) podría ofrecer dos títulos listos para Cannes este año. Uno es El teniente malo: Tokio, protagonizado por Shun Oguri y Lily James en una desquiciada versión de la “franquicia” sobre policías corruptos previamente dirigida por Abel Ferrara y Werner Herzog.

    REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Mario Anzuoni

    Según The Hollywood Reporter, esa película ya se terminó, pero Miike podría llegar a Cannes con otra obra aún más mediática: un slasher sin título ambientado en Kiot y protagonizado por Charli XCX, Milly Alcock y Norman Reedus. Esta, según el medio estadounidense, ya finalizó su rodaje en Japón. La cinta sigue a tres amigos cuya reunión se vuelve una pesadilla cuando el personaje de Charli es poseído por un espíritu violento.

    Amarga Navidad de Pedro Almodóvar

    Almodóvar regresará al cine hispanohablante en 2026 con la producción española Amarga Navidad. Su último lanzamiento fue La habitación de al lado (2024), protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore y ganador del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

    Descrita como una “tragicomedia sobre género”, la película concluyó su producción el verano pasado y llegará a los cines españoles el 20 de marzo, con un estreno más amplio previsto para finales de mayo. Su temprano lanzamiento, según The Hollywood Reporter, podría derivar en una exhibición en Cannes y una competencia firme por la Palma de Oro, premio que le ha sido esquivo al cineasta español (a pesar de que ganó una estatuilla a Mejor Dirección por Todo sobre mi madre (1999).

    Bucking Fastard de Werner Herzog

    El nuevo proyecto existencial de Werner Herzog, legendario cineasta alemán de 83 años, cuenta la historia de unas hermanas gemelas (Kate y Rooney Mara) que cavan un túnel a través de una montaña, en busca de una tierra mítica donde “el amor verdadero es posible”.

    Werner Herzog: llegan las memorias de un todoterreno del cine

    Considerando la extensa relación de Herzog con el festival francés, que se remonta a 1971, cuando se exhibió su documental Fata Morgana, y a 1982, cuando el alemán ganó el premio a Mejor Director Fitzcarraldo, The Hollywood Reporter afirma que “si Bucking Fastard está terminado, esperen que aterrice en algún lugar del cartel oficial del certamen”.

    Búnker de Florian Zeller

    El primer largometraje ganador del Oscar de Florian Zeller, El padre (2020), se estrenó en Sundance y su continuación de 2022, El hijo, se estrenó en Venecia, pero, según el medio estadounidense, su tercer filme podría debutar en Cannes.

    Javier Bardem y Penélope Cruz interpretan a una pareja cuyas vidas comienzan a desmoronarse cuando el personaje de Bardem, un arquitecto estrella, acepta el encargo de construir un búnker para un multimillonario solitario. El elenco lo cierran Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger en un thriller psicológico que ya terminó su rodaje en Madrid y Londres a finales de 2025.

    Cobarde de Lukas Dhont

    Tras dirigir consecutivamente dos películas exitosas que se exhibieron en Cannes (Girl (2018), ganadora de la Cámara de Oro, y Close (2022), ganadora del Gran Premio), el cineasta belga Lukas Dhont está terminando de afinar su tercer largometraje y, según The Hollywood Reporter, sería raro no verlo en el festival francés.

    Close (2022).

    A diferencia de sus filmes anteriores (personales y de pequeña escala), Cobarde es una historia de época. Esta sigue a un soldado belga que lucha contra la cobardía y el heroísmo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

    Fjord de Cristian Mungiu

    Según The Hollywood Reporter, el historial del director rumano Cristian Mungiu en Cannes, con cuatro películas exhibidas, incluido su debut ganador de la Palma de Oro (4 meses, 3 semanas y 2 días (2007), convierte a Fjord en un contendiente casi seguro para el certamen.

    Renate Reinsve y Sebastian Stan. Extraída de The Hollywood Reporter.

    Sebastian Stan y Renate Reinsve interpretan a una pareja rumano-noruega que se muda a la remota ciudad natal de ella, solo para terminar como el centro de una caza de brujas que los acusa de tener un comportamiento perturbador hacia sus hijos. Neon ya compró los derechos norteamericanos de la película, lo que fortalece sus chances de exhibición en festivales importantes.

    Su infierno privado de Nicolas Winding Refn

    Tras no dirigir un largometraje desde 2016 (El demonio neón), el cineasta danés Nicolas Winding Refn regresará con un nuevo thriller ambientado en Tokio. Según The Hollywood Reporter, la película ya terminó su producción, aunque poco se sabe sobre ella excepto que la protagonizan Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth y Havana Rose Liu.

    Nicolas Winding Refn.

    También es oficial que Neon tiene sus derechos precomprados. Esto, sumado a que Cannes premió a Refn como Mejor Director por Drive (2011), vuelve al escenario propicio para que Su infierno privado se exhiba en el certamen francés.

    Jota de espadas de Joel Coen

    Luego de separarse creativamente de su hermano Ethan, Joel Coen volverá este año con su nueva película en solitario, cinco años después de La tragedia de Macbeth (2021), su esfuerzo anterior. Si Jota de espadas se exhibe en Cannes, marcaría la primera vez del director en el festival sin su hermano, con quien ganó la Palma de Oro por Barton Fink en 1991 y compartió el Gran Premio por Inside Llewyn Davis en 2013.

    Joel Coen.

    Según The Hollywood Reporter, Jota de espadas se describe como un misterio gótico ambientado en la Escocia de 1880, escrito por Coen y protagonizado por Josh O’Connor. La coprotagonizan Frances McDormand, Lesley Manville y Damian Lewis. Coen concluyó el rodaje en Glasgow, Edimburgo y Culross en el otoño de 2025, lo que propicia que un montaje podría estar listo a tiempo para Cannes.

    Paraíso perdido de Yeon Sang-ho

    Yeon Sang-ho causó sensación en Cannes en 2016 con Train to Busan, que se volvería un éxito de taquilla surcoreano con una recaudación de casi 100 millones de dólares en todo el mundo. Según el medio norteamericano, Paraíso perdido es un thriller cerebral que se aproxima más a un cine de micropresupuestos, ya que fue producida con un aproximado de 340.000 dólares.

    Train to Busan

    La cinta es un drama de suspenso sobre una madre cuyo hijo desapareció en un camping hace nueve años. Cuando el niño regresa como adulto, oscuros secretos emergen alrededor del límite borroso entre el mundo virtual y el real.

    El filme lo protagonizan Kim Hyun-joo y Bae Hyun-sung. La productora coreana CJ ENM, que estuvo tras exitosas películas del año pasado como La única opción (2025) y Bugonia (2025), se encarga de la distribución y ha posicionado la película como su principal contendiente en festivales europeos para 2026.

    Tigre de papel de James Gray

    El director de Ad Astra (2019), que se ha consolidado como un fuerte representante del cine independiente norteamericano, ya ha competido por la Palma de Oro con cinco largometrajes (The Yards (2000), We Own the Night (2007), Two Lovers (2008), The Immigrant (2013) y Armageddon Time (2022). Tigre de papel tiene un historial que potencia sus chances de exhibirse en Cannes.

    James Gray dirigiendo a Brad Pitt en Ad Astra (2019).

    Según The Hollywood Reporter, la cinta es un thriller criminal que sigue a dos hermanos en su búsqueda del sueño americano; una aventura que los lleva a la órbita de la mafia rusa. Adam Driver protagoniza el filme, junto a Scarlett Johansson y Miles Teller, quienes intervinieron después de que Anne Hathaway y Jeremy Strong se retiraran debido a conflictos de programación. La película se encuentra actualmente en proceso de posproducción, luego de ser filmada en Nueva Jersey el verano pasado.

    Puedes leer la lista completa de The Hollywood Reporter aquí.

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