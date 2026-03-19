Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

Filmada hace un año en Rapa Nui y Santiago, la película Wild horse nine ya suma sus primeros hitos de cara a su estreno en cines. Si ayer se lanzaron sus primeras imágenes, hoy es el turno de su trailer y afiche.

La nueva cinta de Martin McDonagh tiene como protagonistas a Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA enviados a una misión a Rapa Nui por su jefe (Steve Buscemi). Con experiencia en otros episodios históricos de Estados Unidos y el mundo, ahora jugarán un rol en los planes para derrocar al presidente Salvador Allende.

En la dupla hay una jerarquía clara: uno es el mentor y el otro es el aprendiz. “No me des órdenes. Maté a gente en países cuyo nombre no puedes deletrear”, señala Chris mientras van a bordo de un avión.

El primer adelanto también muestra a las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas dando vida a dos estudiantes chilenas que se cruzan con los agentes de la historia. En una breve secuencia, también se aprecia a Paola Giannini, la otra integrante nacional del elenco.

En entrevista con Vanity Fair, McDonagh indicó que el largometraje reflexiona en torno a “la culpa, los pecados y mirar hacia atrás en la vida”. Malkovich aseguró que cuenta con “un guión muy divertido, aunque mordaz”.

El filme llegará a salas de Estados Unidos el próximo 6 de noviembre y en fecha a definir a Chile.

Revisa el trailer a continuación: