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    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    John Malkovich y Sam Rockwell encabezan el elenco de la nueva cinta del director y guionista Martin McDonagh. Las primeras imágenes muestran a la actriz Mariana Di Girolamo como una estudiante chilena que conoce a los protagonistas.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    Filmada hace un año en Rapa Nui y Santiago, la película Wild horse nine ya suma sus primeros hitos de cara a su estreno en cines. Si ayer se lanzaron sus primeras imágenes, hoy es el turno de su trailer y afiche.

    La nueva cinta de Martin McDonagh tiene como protagonistas a Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA enviados a una misión a Rapa Nui por su jefe (Steve Buscemi). Con experiencia en otros episodios históricos de Estados Unidos y el mundo, ahora jugarán un rol en los planes para derrocar al presidente Salvador Allende.

    En la dupla hay una jerarquía clara: uno es el mentor y el otro es el aprendiz. “No me des órdenes. Maté a gente en países cuyo nombre no puedes deletrear”, señala Chris mientras van a bordo de un avión.

    El primer adelanto también muestra a las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas dando vida a dos estudiantes chilenas que se cruzan con los agentes de la historia. En una breve secuencia, también se aprecia a Paola Giannini, la otra integrante nacional del elenco.

    En entrevista con Vanity Fair, McDonagh indicó que el largometraje reflexiona en torno a “la culpa, los pecados y mirar hacia atrás en la vida”. Malkovich aseguró que cuenta con “un guión muy divertido, aunque mordaz”.

    El filme llegará a salas de Estados Unidos el próximo 6 de noviembre y en fecha a definir a Chile.

    Revisa el trailer a continuación:

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    Más sobre:CineWild Horse NineJohn MalkovichSam RockwellMariana Di GirolamoSteve BuscemiParker PoseyAilín SalasTom WaitsPaola GianniniFábulaRapa NuiParque Nacional Rapa NuiMa´u HenuaCine Culto

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