Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas

El fallecimiento de Chuck Norris, ocurrido este 20 de marzo, tomó al mundo del entretenimiento por sorpresa. El artista estadounidense, que protagonizó diversas películas de acción durante los años 80 y 90, construyó un legado que acercó el cine de artes marciales a la cultura occidental, durante tiempos que percibían a ese subgénero como algo netamente propio de Oriente.

Desde sus inicios peleando puño con puño contra Bruce Lee hasta su consagración interpretando a veteranos de guerra capaces de resolver cualquier conflicto (algo no muy alejado a su realidad, ya que estuvo en la Fuerza Aérea durante muchos años), Norris fue fundamental para entender la evolución del cine de acción norteamericano. Sus películas allanaron el camino para la explosión de otras figuras del género como Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal.

Relacionado con eso, en Culto listamos seis de las películas más influyentes de Chuck Norris, tanto para el género de acción como para su propio legado. Recopilamos también las plataformas de streaming en que pueden ver estos largometrajes.

1- El furor del dragón (1972)

En su debut cinematográfico, a Chuck Norris le tocó enfrentar ni más ni menos que a Bruce Lee, la leyenda hongkonesa del cine de artes marciales. El papel catapultó al norteamericano al estrellato internacional.

El furor del dragón (1972).

La historia se centra en Tang Lung (Bruce Lee), quien viaja a Roma para ayudar a sus familiares a proteger su restaurante del asedio de la mafia local. Tras derrotar a varios matones, los criminales contratan a un artista marcial estadounidense llamado Colt (Chuck Norris), lo que desencadena un combate a muerte en el Coliseo Romano.

Aunque aquí es el antagonista, la pelea final entre Norris y Lee en Italia es considerada uno de los combates cuerpo a cuerpo más icónicos y mejor coreografiados en la historia del cine.

Pueden ver El furor del dragón en Prime Video.

2- McQuade, el lobo solitario (1983)

J.J. McQuade (Chuck Norris) es un frío Texas Ranger que prefiere trabajar solo. Su vida se complica cuando un traficante de armas y campeón de artes marciales (David Carradine) secuestra a su hija, obligándolo a desatar todo su arsenal y romper las reglas para rescatarla.

McQuade, el lobo solitario. ©Orion Pictures

Mezclando elementos del spaghetti western con el cine de artes marciales, esta cinta definió el arquetipo de personaje que Norris interpretaría durante el resto de su carrera: un oficial de la ley rudo, taciturno y que opera bajo sus propias reglas. Además, el proyecto sirvió como inspiración para la serie de los años 90 Walker, Texas Ranger, que mantuvo vigente al actor norteamericano durante esa década.

Está disponible para arrendar en Apple TV y Pime Video.

3- Desaparecido en acción (1984)

El coronel James Braddock (Chuck Norris), un veterano de guerra que estuvo años encerrado en un campo vietnamita de prisioneros, regresa al país asiático en una misión encubierta. Su objetivo es infiltrarse en territorio enemigo para encontrar y liberar a soldados estadounidenses que el gobierno niega que siguen cautivos.

Desaparecido en acción (1984).

Inspirada en Rambo (1982), la película abordó el trauma estadounidense post-guerra de Vietnam y consolidó a Norris como el héroe de acción patriótico definitivo por excelencia durante el gobierno de Ronald Reagan.

La cinta está disponible para arrendar en Apple TV y Prime Video.

4- Código de silencio (1985)

La historia se centra en Eddie Cusack (Chuck Norris), un sargento de la policía de Chicago que se sumerge en un conflicto armado entre dos carteles de droga. Al mismo tiempo, se convierte en un paria dentro de su propia unidad al romper el “código de silencio” y testificar contra otro policía que fue responsable de un trágico error.

Código de silencio (1985). (c) Orion

La película fue dirigida por Andrew Davis (que luego se haría famoso por El fugitivo (1993) y es citada por parte de la crítica especializada como una de las mejores cintas protagonizadas por Norris. Su género (un thriller policial más realista) la distingue del resto de la filmografía del actor, más centrada en puños, patadas y armas.

Código de silencio se encuentra disponible en Prime Video.

5- La fuerza delta (1986)

Cuando una facción terrorista secuestra un vuelo comercial lleno de ciudadanos estadounidenses, el gobierno despliega a un escuadrón antiterrorista de élite. Liderados por el Mayor Scott McCoy (Chuck Norris) y el Coronel Nick Alexander (Lee Marvin), el equipo emprende una explosiva misión de rescate para derrotar a los secuestradores.

La fuerza delta (1986) (c) MGM

Es una de las películas más representativas del tipo de cine que protagonizó Chuck Norris durante su carrera. Llena de explosiones, peleas, terrorismo internacional y patriotismo norteamericano, la cinta pasó a la historia como una de las más recordadas del actor.

La cinta está disponible para arrendar en Apple TV y Amazon Video. Su secuela Fuerza delta 2: Conexión colombiana (1990) también está para rentar en Amazon Prime Video.

6- Los indestructibles 2 (2012)

Un equipo de mercenarios curtidos, liderado por Barney Ross (Sylvester Stallone), emprende una misión que parece sencilla, pero todo se tuerce cuando uno de los suyos es asesinado. Buscando venganza, el grupo se enfrenta a un villano (Jean-Claude Van Damme) y recibe en el camino la ayuda del mítico e implacable lobo solitario Booker (Chuck Norris).

Los indestructibles 2 (2012).

En esta secuela de la película homónima de 2010, se muestran las violentas andanzas de un equipo de asesinos compuesto por las mayores estrellas de acción del cine hollywoodense. Con aires de parodia y muchas referencias, la cinta reúne a Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y Terry Crews, entre otros, para traerlos de vuelta al ruedo de los puños y las armas.

Este bombástico homenaje se encuentra disponible en Mercado Play y Movistar TV.