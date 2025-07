Carmen Ruiz, la socia mexicana de Los Bunkers: “Chile me reactivó, me recibió increíble. Uno no es profeta en su país”

Fue un regalo de cumpleaños el que empujó a María del Carmen Ruiz (Chiapas, 1985) a la música. Su abuela materna le regaló un celular de juguete, cuando cumplió seis años. “Era de color rosa. Cada vez que marcabas los números sonaba una nota musical -dice a Culto-. Entonces empecé a sacar canciones, que si la del comercial, la de la telenovela, la que escuchaba. Ahí mis papás dijeron: híjole, esta niña se está obsesionando”.

Diligentes, los padres le compraron un teclado Casiotone a la pequeña Carmen. Fue entonces que se acercó a la música. Escribió sus primeras canciones y las tocaba en improvisados shows en su casa. Por esos días tomó las primeras clases de piano con una vecina y poco después, alrededor de los 8 años, comenzó a estudiar en una escuela de música, donde se interesó en los clásicos. De hecho, cuando pudo comprarse por primera vez un CD, su elección fue muy peculiar. “Era un disco de las sinfonías de Beethoven, muy ridícula la niña jaja (ríe) pero me llamaba mucho la atención”.

Con los años el interés de Carmen Ruiz derivaría hacia el pop. Entró a estudiar la carrera de Ingeniería en Audio y Producción Musical, y cuando estaba en los exámenes finales, se le abrió la chance de trabajar con la cantante Natalia Lafourcade. En principio, era solo su personal manager, concentrada en las labores habituales tras el escenario. Pero, debió subir junto a ella. Y de ahí no se bajó más.

Carmen Ruiz Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Un día no llegó una corista -recuerda-. Entonces Natalia me pregunta ¿oye pero tú cantas? Yo le digo…sí. Y me dice ‘bueno, súbete’”. La primera vez fue en un show en Guanajuato. “Yo de verdad me sentía muy feliz, muy tranquila, pero toda la parte de organizar me estresaba”, recuerda. Durante tres años mantuvo esa compleja dualidad, entre trabajar en la gestión y a la vez ser parte de la banda de la artista.

La voz, el piano y también el acordeón, son asimismo los instrumentos con los que se hizo notar en el MTV Unplugged de Los Bunkers. La artista se ha mantenido acompañando al grupo en la actual gira acústica, que ya despachó las 25 fechas de su residencia en el Nescafé de las Artes, y desde esta semana y hasta el 19 de julio, tendrá una residencia en el Teatro Biobío de Concepción.

El vínculo de Carmen Ruiz con Los Bunkers surgió gracias a un nombre en común: el músico de Café Tacvba, Emmanuel “Meme” del Real. Años atrás, este invitó a Carmen a la banda de apoyo de su proyecto solista. “Tocamos en un Vive Latino, hicimos un par de shows nada más”, recuerda. Tiempo después, en 2014, él la sumó como invitada a la sesión Unplugged del músico mexicano Pepe Aguilar, en la que ejerció de productor musical. Fue ahí que conoció a Mauricio y Francis Durán.

Por entonces, Los Bunkers se encontraban en receso. Fiel a su carácter afable, Carmen hizo amistad con los dos músicos chilenos, y pronto la invitaron a participar en una sesión con su proyecto Lanza Internacional. A su vez, Carmen devolvió la gentileza al sumarlos en su disco Herencia (2020), de tributo a la música latinoamericana; Mauricio cantó Rezo por vos, y Francis, Maldigo del alto cielo.

Tiempo después, cuando el grupo se reunió, la artista pudo comprobar por sí misma la fama de su poderoso directo. Fue en el Vive Latino de 2023, cuando los vio tocar en vivo por primera vez. “Había un montón de gente y justo hicieron Llueve sobre la ciudad. La gente comenzó a corear. Para ellos fue sorpresivo ese recibimiento y para mí, como su amiga y como público, fue como: ¿qué está pasando? neta, son así de grandes mis amigos”.

Por ello, es que el nombre de Carmen Ruiz surgió a la hora de preparar el MTV Unplugged de Los Bunkers, que también tuvo a Del Real como productor. Se sumó a los ensayos para tocar piano, acordeón, órgano Hammond, Rhodes, y otras cosas. Ahí conoció de primera mano, el rigor del grupo en la sala de ensayo. “Me llamó la atención la claridad que tienen en las cosas que hacen. Como que están muy seguros de cómo van a hacer los arreglos, quién va a hacer qué. Se ve que no tienen ni una duda. Y eso se me hace muy importante cuando lideras un proyecto”.

Los Bunkers MTV Unplugged

En el Unplugged, grabado en Machasa en octubre de 2024, Carmen destaca en uno de los momentos clave; vestida con un elegante sombrero pasa al frente a cantar Heart of Glass, la versión de Blondie que se enlaza con Bailando solo al cierre del show. Un momento que en la gira acústica suma una bola de discoteca. Aunque asegura que en el minuto no lo pudo disfrutar a cabalidad. “No disfruté para nada ese momento. Yo estaba súper estresada porque no me había funcionado el teclado minutos antes”.

Para Carmen su momento favorito del Unplugged es aquel en que todos se formaron en semicírculo. Con solo a dos micrófonos, registraron Calles de Talcahuano y el ensamble entre Canción para mañana y Al final de este viaje, de Silvio Rodríguez. Es el instante más despojado de la sesión. Ahí ella tocó el acordeón, un instrumento que aprendió a tocar de manera autodidacta. “Sentí que había una intimidad al no estar microfoneados. Estábamos todos más cerquita, viéndonos la cara. Y la iluminación tan tenue, fue algo que me hizo sentir como que estábamos solo nosotros, sin nadie más”.

Una ciudadana del mundo

Todo el trabajo del Unplugged y la gira acústica, le permitieron a Carmen reactivar su carrera solista. En mayo pasado presentó en el bar Liguria un show en conjunto a Martín Benavides, el talentoso multiinstrumentista que conoció en los ensayos del Unplugged. En rigor era la misma experiencia que montaron en el DF, durante el tramo mexicano de la gira acústica de los Bunkers, en marzo, y que han repetido en otras ciudades del país. “Martín es un genio musical. Cualquier cosa que toque lo hace con una finura y con una exquisitez que llama la atención”, apunta.

Junto a Benavides levantó un proyecto muy peculiar; Yeni Tabasco & the Jalapeños. Un grupo donde exploran la cumbia latinoamericana en todo su espesor. Para Carmen es un reencuentro; en el pasado participó en la banda Centaurvs. “Hacíamos una mezcla de cumbia, bosa, bachata, pero con electrónica -apunta-. Esa fue la primera vez que sentí este feeling de: ¡Ay, qué chido se siente estar en el escenario y que la gente esté bailando todo el tiempo! Es música que escucho mucho, es música que me encanta”.

Carmen Ruiz Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Durante los días de la gira acústica en México, Benavides adquirió un acordeón eléctrico. Allí le lanzó el desafío a Carmen ¿y si hacían un grupo de cumbia?. “Yo le dije: sí, por favor, hagámosla, me urge, necesito otra vez esto”. El proyecto había nacido.

El nombre de la banda lo propuso Mauricio Durán, quien se integró como guitarrista. “Él me decía, tiene que ser Yeni, para que la gente se confunda y que piensen que tú eres Yeni, pero no eres Yeni. De hecho, Yeni es la música”, apunta Ruiz. Junto a ellos, están Danilo Donoso en percusiones y Patricio Gallardo en el bajo eléctrico.

En la Yeni, Carmen Ruiz, canta y toca las percusiones. El repertorio incluye clásicos como Cumbia buena, Sembrando flores, El humo del cigarrillo, Pájaro Cenzontle, y hasta una lectura en cumbia de Paisaje, de Franco Simone. “Me encanta, lo disfruto mucho. También me exige mucho porque estoy tocando la conga y el güiro, además de estar cantando, y eso es algo que no había hecho”.

Yeni Tabasco & the Jalapeños debutó en vivo el 10 de mayo. Poco a poco han sumado fechas y el próximo 19 de julio se presentarán en La Bodeguita de Nicanor, en Concepción. “Estamos aprovechando la mayor parte del tiempo que tenemos aquí para tocar. En Concepción vamos a tocar también, y en México ya estoy moviendo mis hilos”, apunta Carmen.

Hasta ahora, el grupo ha despertado interés en sus shows. Y aunque por ahora no han anunciado alguna producción discográfica, Carmen asegura que tiene interés en proyectar el trabajo de Yeni Tabasco en el tiempo. “Sí, a todos. Lo hemos hablado mucho y es algo que a todos nos gusta mucho”.

En estos meses, Ruiz además lanzó sendos singles en solitario; Sagrada Familia y Perra de fuego (que tiene un clip dirigido por Pía Figueroa, la fotógrafa que trabajó en el MTV Unplugged de Los Bunkers). Dos temas que escribió hace un par de años junto al músico mexicano Andy Mountains. Uno, a ritmo de bossa nova, el otro en bachata. Dos ritmos muy distintos a su trabajo más habitual, pero que, confiesa, son de sus favoritos.

“Yo escucho de todo, me encanta el rock, me encanta lo alternativo, me encanta incluso todavía lo clásico, pero me encanta escuchar música urbana. Los músicos la tienen en un lugar súper peyorativo, pero a mí me divierte mucho. O sea, yo la escucho para hacer ejercicio, para relajarme, para bailar con mis amigas. Entonces, como que dije: oye, si es la música que más escucho, ¿por qué no hacer música que yo quiera escuchar?”.

Durante estos meses, Carmen ha estado viviendo en Santiago. Una experiencia que la ha remecido. “México es hermoso, es un país lleno de cosas, pero yo siento que aquí hay como una paz. Ver la cordillera y los atardeceres para mí es una locura. O sea, una ciudad en medio de estas montañas tan gigantes y con estos colores. Entonces, todo eso me inspira, la gente acá es muy disciplinada, muy comprometida”, apunta.

Incluso ha escrito más canciones durante sus días en la capital. “Me inspira mucho la naturaleza acá, me inspira mucho la gente también. Ahora tengo a mi madre de visita y me dijo oye, qué bien se vive en esta ciudad. Yo le digo, ¿verdad que sí? Y ella me responde, hijita, yo creo que te vas a quedar aquí”.

Carmen Ruiz Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Carmen regresará a México a fin de mes. Antes de tomar el vuelo, literalmente, lo último que hará es su primer concierto en solitario a mayor escala. Será en Sala Master, el próximo 31 de julio. “Voy a hacer un recorrido musical de todo mi repertorio, tocando canciones de mi primer disco, también del cancionero latinoamericano, mis sencillos que fui sacando hace un par de años, además de estas estas canciones que saqué ahora. Para mí es como englobar un poco y darme a conocer en este mercado”.

En el show, la cantante será acompañada por una banda que tendrá a Marcelo Wilson en el piano, Cata Rojas en guitarra, y por supuesto, a Martín Benavides en el bajo eléctrico (y otros instrumentos). “En principio quería hacer una banda de puras mujeres, eso lo hice en México hace algunos años -apunta Ruiz-. Luego dije, voy a ser un poco más flexible, pero sí está chido tener la presencia de otra mujer en el escenario. También van a haber muchos invitados sorpresas, eso me emociona mucho”.

Para la artista, ha resultado una sorpresa la recepción que ha tenido su trabajo en Chile. “Hasta ahorita la gente ha sido súper amorosa, me ha recibido increíble. He comprobado que uno no es profeta en su propio país. De repente, llego acá y me siento súper abrazada por la gente. Yo creo que ahora soy otra Carmen. Siento que estaba en stand-by y de repente, Chile me hizo sentirme como reactivada. Me hizo comprometer más, me hizo entenderme más. El ver a Los Bunkers trabajar también me hizo entender las razones correctas para hacer música”.

La estancia la ha permitido conocer más música chilena; la sorprendieron Los Jaivas, ha conocido el cancionero de Inti Illimani, Quilapayún y le ha tomado el peso a nombres capitales como Los Prisioneros. Y por supuesto, ya le comentaron del disco A la revolución mexicana (1969), de los Inti. “No lo he escuchado aún, pero me interesa mucho”, señala.

El intenso último año, ha llevado a la artista a pensar en una alternancia de residencia entre Chile y su país natal. “Ahorita yo no tengo casa en México, estoy literal como ciudadana del mundo. Y en este tiempo que he ido y venido, me pasa que cuando estoy aquí me siento en casa. Cuando estoy en México, pues claro, es mi casa, pero extraño Chile. Ahora con tantas cosas que han pasado, es algo que sí me gustaría hacer, ir y venir, por lo menos un tiempo. Ojalá la vida me lo permita y luego ya veremos dónde me estableceré. Por ahora soy gitana”.

Las entradas para ver a Carmen Ruiz en Sala Master están disponibles en el sistema Portal Tickets.