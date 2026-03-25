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    Culto

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”

    El actor, productor, director de cine y diseñador de moda estadounidense está en Chile para presentar su obra de teatro “El infame Ramírez Hoffman”, basada en escritos de Roberto Bolaño. En ese contexto, visitó la Universidad Diego Portales, en charla sin publico externo, donde se refirió a su acercamiento a la literatura del escritor chileno y a su experiencia de haber trabajado con el destacado cineasta nacional Raúl Ruiz.

    Por 
    Equipo de Culto
    GERALDO CASO BIZAMA

    La Cátedra abierta en Homenaje a Roberto Bolaño y la Cátedra Raúl Ruiz, son dos espacios de conversación e intercambio cultural de la Facultad de Comunicación y Letras UDP, en torno a la literatura y el cine respectivamente. Coincidentemente, ambas figuras fundamentales de la escena artística nacional son profundamente conocidas por John Malkovich, actor, productor, director de cine y diseñador de moda estadounidense, cuya trayectoria ha tenido episodios con sello chileno en varias ocasiones.

    En ese contexto, la estrella hollywoodense, que por estos días visita Chile para presentar su obra de teatro “El infame Ramírez Hoffman”, basada en escritos de Roberto Bolaño, participó de un conversatorio conjunto entre ambas cátedras, en el que se refirió a sus vínculos con Chile a través de estas dos figuras fundamentales. “Creo que una de las cosas (que me conecta con Bolaño) es que viajo mucho, y creo que él tenía muchos talentos, pero uno que era peculiar era que parecía ser capaz de comunicar lugares sin ningún esfuerzo. No sé de dónde vino esa habilidad, pero ya sea si habla de Costa de Brava, o Ciudad de Juárez, o Nueva York, o Ciudad de México, queda cubierta. Y eso fue algo a lo que respondí”, comentó.

    Su trabajo teatral, basado en el capítulo Ramírez Hoffman, el infame, que cierra el experimento literario de Bolaño La literatura nazi en América (1996), aborda la historia de un aviador, Ramírez Hoffman, que participa activamente en los aparatos represivos de la dictadura, pero que también tiene una debilidad por la poesía. “El personaje de Ramírez Hoffman resalta algo que está presente en todo el libro, que es realmente sobre un desperdicio de una vida humana, es decir, un desperdicio de talento, de cultura, de educación. Y el libro, que puede ser bastante divertido y mordaz, también es infinitamente serio y triste”, reflexionó.

    Asimismo admitió que el montaje “para mí es un proceso de aprendizaje, y uno en el que he fallado. (...) Es duro, demasiado duro. El material de Bolaño demanda distancia y disciplina. Pero no es fácil, y no será fácil en Argentina, y no será fácil en Brasil, por obvias razones. Pero ese es el trabajo que tenemos enfrente de nosotros, y eso es lo que tenemos que hacer”.

    Al ser consultado si el horror puede ser parte del arte, el actor respondió que “hay cosas sobre las que hay que ser advertido en la vida. Y una identificación arrogante y abrumadora con la ideología puede ser peligrosa, y la historia lo ha demostrado una y otra vez”. Que no es lo mismo decir ‘me opongo a esto’. Es lo mismo que decir, ¿por qué no te mato y luego no tengo que escucharte?’ Ahí es donde se pone bastante peligroso”.

    En la instancia, también se refirió a lo que significó para él trabajar con Raúl Ruiz, con quien colaboró en cuatro películas. “He trabajado con algunos directores muy cultos, he sido muy afortunado. Podría decirse que Raúl era la persona más cultivada que he conocido. Tenía una perspectiva del mundo absolutamente única. Había leído todo, había reflexionado sobre todo. Tenía el muy encantador hábito chileno de nunca responder una pregunta directamente, que, personalmente, me encantaba”, confesó.

    Estas interacciones fascinaron a Malkovich y se transformaron en un hábito. “A menudo, cuando trabajamos juntos, me sentaba en la mañana y pensaba en tres o cuatro preguntas que no significaban absolutamente nada para mí. No tenía ninguna pregunta real, era solo para ver qué diría Raúl”, recordó.

    Además de esta reciente obra teatral, el actor también se mantiene ligado a Chile por el próximo estreno de “Wild Horse Nine”, la película filmada en Isla de Pascua y ambientada en el periodo previo al Golpe de Estado en Chile en 1973, donde interpreta a un agente de la CIA.

    Más sobre:ArteTeatroJohn MalkovichArte Culto

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