Cancelan show de Andrea Bocelli en el Estadio Nacional

El concierto de Andrea Bocelli en el Estadio Nacional fue cancelado por circunstancias imprevistas, según consigna radio Imagina. El hombre que conquistó la Quinta Vergara en 2024 era uno de los números esperados de este año. El evento estaba organizado para el 20 de abril.

Esto crea una duda para las personas que ya tenían comprada su entrada. Según la misma emisora, Punto Ticket desde hoy comenzará la devolución del dinero y tendrá un plazo de 15 días para realizar el proceso. Esto incluye el cargo por servicio asociado a la compra.

Andrea Bocelli es uno de los artistas de música clásica más grandes de la actualidad. El artista llegaría a Chile como parte de su recorrido la Romanza World Tour 2026. Un show que incluía sus éxitos como Con te partirò, Vivo per lei y The Prayer, entre muchos otros.

Andrea Bocelli

La primera visita del tenor italiano fue en 1998, donde incluso participó del programa Viva el lunes de Canal 13. Década y media después, volvería al país para un show que deleitó a 12 mil asistentes en el Movistar Arena.

La más recordada de sus presentaciones en terreno nacional es su espectáculo en el Festival de Viña del Mar 2024. Para el show, el artista subió a más de 114 músicos al escenario y encantó al público de la Quinta Vergara. Este hito marcó una relación de mucha cercanía con los fanáticos chilenos, tanto así que su misión era conquistar el Estadio Nacional, algo que finalmente no se concretará.

De aquella recordada presentación, apareció el apodo que el público chileno le designó: “el suegro de Chile”. Esto en referencia al furor que causó su hijo Matteo Bocelli, quien dos años después también llegó al escenario de la Quinta Vergara. Sin embargo, su paso fue polémico por la hora en que comenzó su show.