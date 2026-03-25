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    Confirman reboot de Si Yo Tuviera 30 en Netflix

    La comedia romántica protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo tendrá un reinicio producido por el gigante del streaming. En el equipo creativo se juntan la propia Garner, junto al director y la actriz protagónica de Gente que conocemos en vacaciones (2026), quien liderará la cinta con Logan Lerman.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Según información de Deadline, Netflix producirá una nueva versión de Si yo tuviera 30 (2004), con producción ejecutiva de Jennifer Garner y dirección de Brett Haley (conocido por el exitoso filme Gente que conocemos en vacaciones (2026), exclusivo del servicio de streaming).

    La película será protagonizada por Emily Bader (también famosa por Gente que conocemos en vacaciones) y Logan Lerman (reconocido por Las ventajas de ser invisible (2012) y Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010).

    Emily Bader y Logan Lerman

    El proyecto reúne a Bader con Brett Haley en una colaboración que busca repetir la fórmula que dio éxito a la comedia romántica que estuvo cuatro semanas en el Top 10 global de películas de 2026 (en inglés) y alcanzó el Top 10 en 92 países. Fuentes de Deadline dijeron que la pareja estaba ansiosa por volver a trabajar juntos.

    Los detalles de la trama del reinicio están en secreto, aunque se espera que adapte las bases narrativas de la película de Columbia Pictures estrenada en 2004. La cinta original se centra en Jenna Rink (Christa B. Allen), una niña de 13 años que mágicamente se despierta como ella misma de 30 años (interpretada por Jennifer Graner) y debe navegar hacia la edad adulta mientras redescubre quién es realmente.

    Si yo tuviera 30 (2004)

    Si yo tuviera 30 recaudó alrededor de 96 millones de dólares en cines de todo el mundo, lo que estableció a la película como una referencia entre las comedias románticas de su época. En medio del desarrollo de este reboot, Garner produjo una adaptación musical teatral, dirigida por Andy Fickman, que se estrenó mundialmente en la Ópera de Manchester en septiembre del año pasado.

    Brett Haley dirigirá a partir de un guion de Hannah Marks con revisiones de Flora Greeson. Joe Roth y Jeff Kirschenbaum producirán para RK Films, con Jennifer Garner como productora ejecutiva junto a Donna Roth y Susan Arnold.

    En una declaración a Deadline sobre el proyecto, Haley dijo lo siguiente: “Si yo tuviera 30 es una de esas raras y perfectas películas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con actuaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer. Soy un fan desde hace mucho tiempo, por lo que adentrarme en esta reinvención conlleva una tremenda responsabilidad”.

    Brett Haley

    El director añadió: “La incorporación de Jennifer Garner como productora ejecutiva, después de interpretar un papel tan importante en el especial original, es especialmente significativa. Tampoco podría estar más emocionado de reunirme con Emily Bader después de Gente que conocemos en vacaciones. Ella y el increíblemente talentoso Logan Lerman forman una pareja mágica. Me siento increíblemente afortunado de que me confíen algo que significa tanto para tanta gente”.

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