Kirsten Dunst se une a dos taquillazos: protagonizará secuelas de Minecraft y La Empleada

Según Deadline, Kirsten Dunst ya tiene confirmada su participación en dos secuelas de proyectos exitosos. Por el lado de la continuación de Una película de Minecraft (2025), ya es oficial que interpretará a Alex, uno de los avatares que pueden usar los usuarios en el videojuego original; por el de La Empleada (2025), todo parece indicar que actuará como parte de la nueva familia que contrata a la protagonista (Sydney Sweeney), tomando la posta de lo que hizo Amanda Seyfried en la primera parte.

La actriz ha construido una extensa filmografía en que destaca su interpretación como Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. También sobresalen sus colaboraciones con la directora Sofia Coppola (como Las vírgenes suicidas (1999) y María Antonieta (2006) y su aparición en películas elogiadas como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), Melancolía (2011) y El poder del perro (2021).

THE POWER OF THE DOG (L to R): JESSE PLEMONS as GEORGE BURBANK, KIRSTEN DUNST as ROSE GORDON in THE POWER OF THE DOG. Cr. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021 KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Una película de Minecraft

Deadline adelantó que Kirsten Dunst se unió al elenco de la secuela (aún sin título) de Una película de Minecraft. La cinta de Warner Bros. Pictures y Legendary recaudó más de 900 millones de dólares en taquilla, contando ingresos locales e internacionales. Fue uno de los mayores éxitos del 2025.

Dunst interpretará a Alex, un personaje que ya fue introducido al final de la cinta anterior, aunque con la voz de Kate McKinnon. Así, la actriz se une a un elenco que incluye a Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge.

Jared Hess regresará para dirigir la secuela a partir de un guion escrito con Chris Galletta. Warner Bros. tiene la fecha de estreno del proyecto planeada para el 23 de julio de 2027.

El anuncio responde directamente a una broma que dijo la actriz al medio Town & Country. Cuando se le preguntó si quería unirse al elenco de Minecraft 2, dijo que no descartaba la idea, que a sus hijos les encantó la primera parte y que “el sueldo no vendría mal”. “¿Quizás pueda hacer una película en la que no pierda dinero?”, afirmó al medio de comunicación.

La Empleada

La adaptación cinematográfica de La Asistenta, el best-seller de Freida McFadden, también fue un éxito de taquilla. La película recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial, lo que, con un presupuesto estimado de 35 millones, supone un triunfo absoluto para Lionsgate.

El estudio confirmó que la continuación adaptará el libro El Secreto de la Asistenta y tendrá el mismo nombre. Sydney Sweeney y Michele Morrone regresarán, aunque Amanda Seyfried y Brandon Sklenar no, ya que la película desarrollará la historia de otra familia. Paul Feig volverá a dirigir el proyecto.

La novela narra cómo Millie (Sweeney) regresa y acepta un trabajo de limpieza para una mujer a la que nunca le han permitido ver, solo para descubrir la verdad detrás de una puerta cerrada que amenaza con exponer secretos oscuros.

“Es un privilegio llevar el próximo capítulo de La Empleada a la pantalla con Kirsten Dunst. Ella es un ícono. Su carrera refleja un alcance y una valentía extraordinarios”, dijo Erin Westerman, presidenta de Lionsgate Motion Picture Group. “Frente a la siempre magnética Sydney Sweeney, ella será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece”, afirmó, según Deadline.