Moon Knight, la nueva serie de Marvel, presenta su primer tráiler y anuncia fecha de estreno

Buenas noticias para todos los fanáticos de las series y películas de Marvel, y es que desde Disney + dieron a conocer el primer tráiler oficial de Moon Knight, la nueva producción que se sumará al MCU y se estrenará el 30 de marzo a través de la plataforma.

Moon Knight, es un personaje creado por el escritor Doug Moench y el artista Don Perlin en 1975, y tuvo su primera aparición en Werewolf by Night #32.

La serie será protagonizada por Oscar Isaac, quien será el encargado de interpretar a Marc Spector/Moon Knight, un ex marine con un trastorno de identidad disociativo .El elenco también cuenta con la participación de Ethan Hawke, Gaspard Uliel y May Calamawy.

Hace unos meses, Isaac se refirió a la serie señalando que “entre más investigaba la historia, más me conmovía y encontraba espacio para hacer cosas que nunca había hecho antes y sobre las que tenía curiosidad y quería hacer”, y agregando que fue “la mayor carga laboral que he tenido en mi carrera y lo más desafiante por la gran cantidad de cosas que tuvimos que hacer en ocho meses, y aún así, no podía esperar para ponerme a trabajar.

Producida por Jeremy Slater (The Umbrella Academy), Moon Knight contará entre sus directores con Mohamed Diab, Justin Benson y Aaron Moorhead.

Junto con el tráiler fue dado a conocer un póster oficial de la serie