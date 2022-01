Mortal Kombat fue el estreno más exitoso de Warner Bros mediante HBO Max en Estados Unidos durante 2021

Mientras Warner Bros sigue insistiendo en que no repetirá aquella estrategia durante este 2022, sin duda en la estrategia de estrenos simultáneos de la compañía continuará como uno de los puntos más comentados al reflexionar sobre el panorama cinematográfico de 2021.

En ese sentido, después del estreno de The Matrix Resurrections, Insider decidió revisar aquel plan y elaboró un ranking de las películas más vistas en HBO Max en los días posteriores a su estreno simultáneo en esa plataforma y los cines de Estados Unidos.

¿El resultado? Tal y como se indicó tiempo atrás, las cifras de Insider reafirman que la nueva cinta live-action de Mortal Kombat fue el mejor estreno de Warner Bros mediante HBO Max en Estados Unidos durante el año pasado.

Para llegar a esa conclusión Insider tomó en cuenta datos recogidos por Samba TV, una firma externa que no está relacionada con HBO Max pero que suele revelar cifras de audiencia vinculadas a los servicios de streaming. Pero Samba TV solo toma en cuenta dispositivos conectados a los televisores y para su medición estima que un hogar vio una película si revisó por lo menos 5 minutos de aquella apuesta.

Con eso en consideración, esta información sostiene que 3.8 millones de hogares vieron Mortal Kombat entre su primer jueves y su primer domingo disponible en la versión de HBO Max para Estados Unidos.

¿Y cómo se compara eso a las otras películas? De acuerdo a Insider, el segundo puesto es para Godzilla vs Kong que fue vista por 3.6 millones de hogares entre el miércoles y domingo de su semana de estreno. Todo mientras The Suicide Squad y The Matrix Resurrections fueron vistas por 2.8 millones de hogares respectivamente en los tres días posteriores a sus estrenos.