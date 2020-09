Motherless Brooklyn y Birds of Prey serán parte de los estrenos de HBO y HBO Go en octubre

Aunque parezca difícil creerlo, septiembre ya está por terminar y eso implica que, además de que estamos cada día más cerca de fin de año, los canales de televisión y servicios de streaming están anunciado las novedades que llegarán a su plataformas el próximo mes de octubre.

Particularmente esta vez desde HBO y HBO Go informaron que durante octubre estrenarán a varias producciones incluyendo a la película dirigida por Edward Norton, Motherless Brooklyn; la apuesta protagonizada por Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood; y la película inspirada en los cómics de DC, Birds of Prey.

Todo además de una serie y un par de documentales que puedes conocer junto al listado completo de estrenos que puedes revisar a continuación:

Series

The Undoing - 25 de octubre (22:00 hrs)

Películas

A Beautiful Day in the Neighborhood - 3 de octubre (22:00 hrs)

Dolor y Gloria - 9 de octubre (20:00 hrs)

Motherless Brooklyn - 10 de octubre (22:00 hrs)

Trial by Fire - 16 de octubre (20:00 hrs)

Greta - 17 de octubre (22:00 hrs)

Birds of Prey - 24 de octubre (22:00 hrs)

Harriet - 30 de octubre (20:00 hrs)

Richard Jewell - 31 de octubre (22:00 hrs)

Documentales