MouseLT | Slam Dunk, Tortugas Ninja: Caos Mutante y Apple Pay

En esta nueva edición de nuestro webshow, la discusión estará centrada en lo que nos dejó el estreno de The First Slam Dunk, la esperada película que finalmente cierra el capítulo no contado de la obra de Takehiko Inoue y que se convirtió en todo un éxito en su estreno en Chile.

Además, también abordamos lo que nos deja la nueva película de los héroes en caparazón, Tortugas Ninja: Caos Mutante, así como el lanzamiento de Apple Pay en Chile.

No te pierdas este episodio a partir de las 15:00 horas.

Mouse es conducido por Axel Christiansen (@donfilofio) y cuenta con un panel compuesto por Paulo Quinteros (@DrMalo), Josefa Rocket (@josefarocket) y Cristián Briones (@_filmico).