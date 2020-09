Mulán habría recaudado más dinero mediante Disney Plus en Estados Unidos que Tenet en todo el mundo

Al live-action de Mulán no le fue como Disney esperaba durante su primer fin de semana en la cartelera de China, sin embargo, parece que la apuesta de la compañía por presentar la película mediante una modalidad de pago en su servicio de streaming Disney Plus habría dado buenos resultados.

Si bien Disney no ha entregado cifras oficiales respecto del desempeño del live-action de Mulán en Disney Plus, desde la empresa de análisis 7Park Data señalaron que “casi el 29% de los hogares estadounidenses que se suscribieron a Disney Plus compraron la película de Mulán a $30 dólares” desde su debut hasta el 12 de septiembre.

Con esa cifra, el remake de la cinta animada de 1998 habría “superado con creces otros títulos populares (y gratuitos) en la plataforma” de Disney. No obstante, lo más llamativo de esto es el dato que Yahoo Finance puso sobre la mesa.

De la mano de una buena dosis de especulación ya que Disney no ha dado cifras oficiales, Yahoo Finance dice que los datos de 7Park Data permiten inferir que el live-action de Mulán habría recaudado más dinero durante su estreno en Disney Plus en Estados Unidos que lo que ha conseguido Tenet, la nueva película de Christopher Nolan amparada por Warner Bros, durante su paso por los cines del mundo.

“Durante el último informe de ganancias de la compañía, Disney dijo que la plataforma de streaming ha acumulado más de 60 millones de suscriptores globales”, sostiene Yahoo Finance. “Suponiendo que los hogares de Estados Unidos. Representan el 50% de esa base total (Disney aún no ha desglosado el número exacto de suscriptores basados en Estados Unidos), los datos de 7Park sugieren que aproximadamente 9 millones de usuarios compraron la película Mulán por $30 dólares cada uno (29% de nuestros 30 millones de usuarios estimados)”.

“En ese escenario, las ganancias netas se acumularían hasta $261 millones de dólares solo para los mercados de Estados Unidos. Y eso es conservador”, añade el sitio.

De acuerdo a datos de Box Office Mojo, hasta la fecha Tenet ha recaudado $29,5 millones de dólares en Estados Unidos y su recaudación total a nivel mundial asciende a $207,5 millones de dólares.

En ese sentido, Yahoo afirma que Mulán tendría un mejor desempeño mediante Disney Plus en Estados Unidos que lo que Tenet ha conseguido en todo el mundo.

Pero, aunque es preciso tener en cuenta que lo planteado por Yahoo toma como base muchas suposiciones y está lejos de ser algo confirmado, también cabe señalar que esta no es la primera vez que se cuestiona lo rentable de la apuesta de estrenar Tenet en cines en medio de una pandemia.

Después de todo, mientras en algún minuto se dijo que lo nuevo de Nolan podría “salvar” a los cines, actualmente todo apunta a que los números están lejos de ser algo positivo para Waner Bros considerando la costosa inversión detrás de la película.