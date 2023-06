Murió Alan Arkin, el actor que ganó el Oscar por Little Miss Sunshine

Alan Arkin, quien ganó el Oscar como mejor actor secundario por su participación en “Little Miss Sunshine” (2006), falleció a la edad de 89 años, dejando un legado artístico y personal que sin duda mantendrán vivo su recuerdo.

Sus hijos, quienes entregaron un comunicado al portal People, lo describieron como “una fuerza de la naturaleza, un artista y un hombre amoroso, adorado y profundamente extrañado”.

Nacido en Brooklyn en 1934, Arkin incursionó en el cine, el teatro y la televisión, recibiendo numerosos premios y reconocimientos.

Además de su victoria en los Premios de la Academia, recibiendo además otras tres nominaciones durante su carrera, el actor también fue reconocido con un premio Tony por su trabajo en la obra teatral “Enter Laughing”.

La versatilidad y el carisma de Arkin le permitieron encarnar una amplia gama de personajes en diferentes géneros cinematográficos, por lo que su filmografía abarcó destacadas participaciones en clásicos como “Wait Until Dark” (1967) y “Catch-22″ (1970), siendo nominado al Oscar como mejor actor por películas como “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming” (1967) y “The Heart Is a Lonely Hunter” (1969).

Además parte de películas como “El joven manos de tijeras” (1990), “The Rocketeer” (1991), “Gattaca” (1997), “Marley & Yo” (2008) y “Argo” (2012), por la que también fue nominado al Oscar.

Cabe destacar que uno de sus últimos trabajos fue en la pantalla chica, ya que junto a Michael Douglas co-protagonizó la comedia de Netflix conocida como “The Kominsky Method”. Por esa serie fue nominado en dos ocasiones al Premio Emmy.

Claro que en la mayor ceremonia televisiva también fue nominado por la película británica para la televisión conocida como “Escape from Sobibor” (1987), el drama medico Chicago Hope y la película televisiva The Pentagon Papers (2003).

Catch-22

El Joven Manos de Tijeras

Little Miss Sunshine

Argo