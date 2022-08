Naughty Dog lanza un video comparando The Last of Us Part 1 con el juego original

cada vez falta menos para el lanzamiento de The Last of Us Part 1, la nueva versión que tendrá el popular juego de Naughty Dog y que llegará a PlayStation 5. Aunque aún queda poco más de un mes para su llegada desde la desarrolladora compartieron un video comparando el juego con su versión original.

El video, muestra una escenade Joel a caballo, y permite apreciar los diferentes cambios que tendrá el juego, tanto en los acabados como en la iluminación.

Cabe recordar que esta nueva versión del juego de 2013 contará con una jugabilidad actualizada, controles mejorados y más opciones de accesibilidad, además de mejoras en sus efectos, exploración y combate.

The Last of Us Part I incluirá la totalidad del juego original, además del contenido adicional de Left Behind.

The Last of Us Part 1 tiene programado su lanzamiento para el próximo 2 de febrero.