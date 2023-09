NBA 2K24 se convierte en el segundo juego peor valorado de Steam

Han pasado sólo unos días desde el lanzamientod e NBA 2K24 pero el juego ya se ha convertido en el segundo peor valorado en la historia de Steam, y es que todo parece apuntar a que la versión de PC del juego no convención a los jugadores.

Es así como el juego actualmente cuenta con más de dos mil reseñas, la mayoría de estas “extremadamente negativas” y sólo un 11% de opiniones positivas, siendo superado sólo por Overwatch 2.

Gran parte de las críticas que está recibiendo el juego tienen relación con que la versión de PC toma como base la de PS4 y Xbox One, y no la versión de nueva generación. Esto conlleva que el juego no luce tan bien como en las nuevas consolas, a la vez que no tiene ciertos modos como MyNBA y The W.

Junto con esto, es que varios critican que el juego luce exactamente igual que la versión previa, a la vez que mencionan que no entienden por qué no se lanzó la versión de nueva generación en PC.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que pasa algo de este tipo en el mundo de los videojuegos, ya que en 2021 ocurrió con FIFA 22, ocasión en que EA señaló que se debía a que muchos jugadores no podrían jugar o tendrían que actualizar sus PC en caso de lanzar la nueva versión. Por el momento se desconoce las razones de 2k Games para esto, pero es probable que sea algo similar.