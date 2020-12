NECA presentó un acercamiento a sus figuras de The Boys

Medicom Toy todavía no revela más detalles de las figuras de The Boys que tanteó meses atrás, sin embargo, durante esta semana NECA decidió revelar un acercamiento a sus propias figuras inspiradas en la popular serie de Amazon basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson.

A través de su cuenta de Facebook, y como un regalo de Navidad para los fanáticos de la serie, NECA dio a conocer un acercamiento a dos de sus figuras de The Boys.

Ante todo la compañía dio a conocer una imagen de su coleccionable de Homelander y, como podrán ver a continuación, pese a que no se alcanza a apreciar bien el rostro de la figura, esta incluye todos los detalles del traje del malvado líder de The Seven.

Todo mientras la compañía también reveló a su figura de Starlight, la cual aparentemente incluirá el traje inicial de Annie January y no aquel que la obligó a usar Vought.

NECA no complementó estas imágenes con más antecedentes, por lo que por ahora se desconoce qué otros personajes darán forma a esta colección y obviamente aún no hay detalles respecto a precios y fechas de lanzamiento aunque no es descabellado pensar que probablemente el debut de las figuras podría concretarse en la antesala o de la mano del estreno de la tercera temporada.