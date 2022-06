Neil Gaiman tenía miedo de que una adaptación fallida transformara a Sandman en “una mala broma” como sucedió con Howard The Duck

A menudo Sandman es apuntado como uno de los títulos más importantes e innovadores de la historia del cómic en inglés. No obstante, a diferencia de otras piezas reconocidas en ese ámbito como podrían ser Watchmen o The Dark Knight Returns, hasta ahora Sandman no ha contado con ninguna adaptación.

Si bien todo eso cambiará el próximo mes de agosto cuando la serie The Sandman llegue a Netflix, recientemente el propio creador del cómic, Neil Gaiman, explicó por qué esa es la adaptación de la historia de Morfeo que salió adelante.

En una conversación con Total Film (vía Games Radar+), Gaiman dijo que no siempre tuvo confianza en que Sandman tendría una adaptación, “pero tenía fe en que lo importante era evitar que se publicaran malas versiones”.

En ese sentido, el autor que ya había contado que frenó una película de Sandman que quería concretar Warner Bros, explicó que una mala adaptación puede dañar irreparablemente a una obra como siente que sucedió con Howard The Duck y su infame película de 1986.

“Una vez que se hace una mala versión, nunca regresas de eso. Puede sonar tonto, pero cuando tenía 14 o 15 años, mi cómic favorito era Howard The Duck. Steve Gerber, Gene Colan, Frank Brunner, sátira, locura, gloria... Me emocioné mucho cuando escuché que George Lucas estaba haciendo una película. Y luego salió A New Breed Of Hero (el título alternativo de la película). Howard The Duck se convirtió en una mala broma”, dijo Gaiman. “Nunca quise que eso le sucediera a Sandman y vi guiones que lo habrían hecho posible”.

Obviamente el escritor no contó quién escribió ni qué incluían esos guiones, pero aseguró que la serie de Netflix que cuenta con su bendición será una representación digna de su obra.

“No puedo prometer que este sea el Sandman de sus sueños, pero puedo prometer que estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Puedo decir que Stephen Fry como Gilbert te está esperando, Boyd Holbrook como el Corinthian, la convención de asesinos en serie... También tenemos la oportunidad de fortalecernos en el casting, porque hay personas que aman a Sandman y quieren desesperadamente estar en él. Todos están en Sandman porque les encanta. Y es mágico”, sentenció Gaiman.

The Sandman debutará este 5 de agosto en Netflix.