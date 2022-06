Neil Patrick Harris será parte del próximo especial de Doctor Who

Si creían que el regreso de David Tennant era la única sorpresa que se estaba preparando para el próximo especial de Doctor Who, los encargados de la serie tienen una nueva actualización para ustedes.

Mientras el especial por los 60 años de Doctor Who continúa desarrollando sus filmaciones, se reveló que Neil Patrick Harris será parte de aquella entrega de la serie.

Por ahora no está claro qué papel tendrá el actor de How i Met Your Mother en la clásica serie. No obstante, se reveló una imagen que tantea que su personaje podría ser una especie de inventor o científico.

“Es un gran honor para mí abrir las puertas de nuestro estudio al poderoso Neil Patrick Harris… pero, ¿quién, por qué, qué está tocando? Solo tendrás que esperar. Pero te lo prometo, lo que estamos filmando ahora está fuera de escala. ¡Doctor, tenga cuidado!”, señaló Russell T Davies, el showrunner de la serie, en el anuncio.

El especial por los 60 años de Doctor Who se presentará durante 2023 y también contemplará el regreso de Catherine Tate como Donna Noble.