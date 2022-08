Nemesis, crossovers y vampiros: Los próximos cómics de Mark Millar y sus colaboradores de lujo

Mark Millar, el reconocido escritor de cómics como Kick-Ass y Superman: Red Son, venía planteando hace rato que había logrado “robarse” a dos grandes dibujantes a Marvel y DC para concretar sus próximos proyectos para Netflix publicados a través de la editorial Image.

Pues bien, ahora se han dado a conocer esos planes. En primer lugar, el español Jorge Jiménez, cuya carrera explotó a partir de su trabajo en series como Batman o Justice League, será el elegido para llevar a cabo Nemesis Returns, la secuela que viene siendo prometida desde hace más de una década y que presentará a un nuevo multimillonario que toma el manto de Nemesis para convertirse en el más grande villano del mundo.

Por otro lado, el español Pepe Larraz, reconocido por su trabajo en Thor y House of X, llevará a cabo una serie llamada Big Time que supuestamente será “un crossover entre muchas sino todas las franquicias del Millarworld”. Es decir, podríamos ver a personajes de Kick-Ass, Jupiter Legacy, Superior, Nemesis, Secret Service, Starlight, MPH, Chrononauts, Huck, Reborn, The Magic Order, Prodigy, Sharkey, King of Spies y, porque no, Wanted.

Por último, Mark Millar adelantó que este jueves además se dará a conocer otra serie más que contará con una portada de Greg Capullo, aunque por ahora se ha revelado quién será el dibujante de la historia.

Lo que sí está claro es que involucra a vampiros adolescentes. De hecho, la primera imagen promocional adelanta la siguiente frase: “Tienes 17. Has sido mordido por un vampiro. ¿Qué es lo que harías?”.