Netflix admite que la nueva suscripción con publicidad no tendrá todo su catálogo completo

Netflix sigue avanzando para crear una nueva suscripción con publicidad más económica, con un plan de lanzamiento fijado para comienzos de 2023 en algunos países. Una medida que se concretará luego de que ejecutivos del propio streaming sostuviesen por años que nunca tendrían un plan de ese tipo.

Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que ese nuevo plan no tendrá acceso al catálogo completo de la compañía.

Ted Sarandos, co-director ejecutivo y jefe de contenido de Netflix, admitió, según el portal Deadline, que el plan tendrá algunas ausencias a raíz de temas de licencias con las películas y series que forman parte del catálogo.

A grandes rasgos, y aunque aún no se han dado detalles concreto, se espera que la suscripción con publicidad tenga acceso a todas las producciones originales de Netflix, como es el caso de Stranger Things. Sin embargo, el pero de esta situación tiene relación con el contenido que el streaming licencia tanto de parte de otros estudios de Estados Unidos como de distribuidores internacionales.

“La gran mayoría de lo que la gente ve hoy en Netflix podemos incluirlo en el nivel con publicidad”, explicó Sarandos. “Hay algunas cosas que no pueden ser incluidas y estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el nivel de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no crean que es un obstáculo material para el negocio”, agregó el ejecutivo.

De acuerdo a The Wall Street Journal, esa renegociación de los contratos de licencia mencionada por Sarandos incluye a compañías como Warner Bros Television (Fuller House, Lucifer), Universal Television (Russian Doll) y Sony Pictures Television (The Crown, Cobra Kai), entre otras.

Un desafío para dar con nuevos suscriptores

Durante los últimos trimestres, Netflix ha experimentado sucesivas pérdidas de suscriptores. Se ha tratado de un hecho inédito, luego de una década de crecimiento sostenido, que desplomó el valor de las acciones de la compañía.

Dicha situación ha llevado a que la compañía de streaming busque todas las vías para enmendar la situación y lograr sumar más suscriptores en un escenario en el que diversos análisis han proyectado que, de aquí al año 2024, dejará de tener el cetro como la plataforma con más suscriptores y será superada por Disney+.

En ese escenario, primero Netflix comenzó a experimentar con sumar nuevos suscriptores al poner a tajo el hecho de que muchas personas comparten sus claves con usuarios que viven fuera de sus hogares.

De ahí que, en países como Chile, la compañía inició una prueba piloto para obligar a la creación de “miembros extra” por un pago adicional. En Argentina ahora probarán forzar al pago para la creación de hogares adicionales.