Netflix alcanza un acuerdo para adquirir la desarrolladora de juegos para móviles Next Games

Durante el último tiempo han sido varias las compras de estudios en el mundo de los videojuegos, y ahora Netflix, la popular plataforma de streaming se ha sumado a la tendencia y ha anunciado que ha entrado en un acuerdo para adquirir Next Games.

Según fue dado a conocer, el trato para adquirir la desarrolladora finlandesa de juegos para móviles es por 65 millones de euros.

Sobre el acuerdo, el vicepresidente de juegos de Netflix, Michael Verdu, apuntó que “Next Games cuenta con un equipo de administración experimentado, y una sólida trayectoria en juegos para móviles basados en franquicias de entretenimiento”, agregando que “si bien apenas nos estamos iniciando en los juegos, confío en que, junto con Next Games, podremos crear una cartera de juegos de clase mundial que deleitará a nuestros miembros en todo el mundo”.

Fundado en 2013, Next Games ha estado tras adaptaciones de populares franquicias y series de televisión, y ha lanzado juegos como Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World y The Walking Dead: No Man’s Land.