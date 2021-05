Netflix confía en que Army of the Dead entrará al listado de sus películas originales más populares

Netflix quiere que sepan que su confianza en Army of the Dead no fue infundada. Y pese a que desde su estreno la nueva película de Zack Snyder ha generado reacciones diversas, el streaming cree que esta nueva cinta de zombies tendrá un buen desempeño y logrará posicionarse entre sus apuestas originales más populares.

Particularmente, Netflix compartió sus ambiciones con Deadline y estimó que Army of the Dead será vista 72 millones de hogares durante las cuatro semanas posteriores a su estreno.

Así, el streaming espera que la película encabezada por Dave Bautista entre al Top 10 de sus entregas “más vistas” empatando con The Midnight Sky, la nueva película de George Clooney.

Netflix no detalló en base a qué información realizó esa estimación ni tampoco transparentó cómo mide cuántos hogares han visto una película. No obstante, el streaming compartió una versión actualizada de su Top 10 que, aunque mantiene a Extraction en el primer puesto, ya no cuenta con cintas como The Irishman.

Estas son las 10 películas originales más vistas en Netflix (según el propio streaming):

Extraction (2020) – 99 millones Bird Box (2018) – 89 millones Spenser Confidential (2020)– 85 millones 6 Underground (2019) – 83 millones Murder Mystery (2019) – 83 millones The Old Guard (2020) – 78 millones Enola Holmes (2020) – 76 millones Project Power (2020) – 75 millones The Midnight Sky (2020) – 72 millones [Posiblemente] Army of the Dead (2021) – 72 millones

Netflix solo comparte datos de audiencia cuando a sus películas y series les va bien, por lo que, aparte de las películas que salieron del Top 10 respecto a la medición anterior, no hay mucho espacio para comparaciones.

Sin embargo, estas cifras igual dan cuenta de un fenómeno llamativo y resaltan que, independiente de la forma de medir de Netflix, los títulos nuevos siguen escalando en las posiciones. Todo mientras un buen desempeño de Army of the Dead obviamente justificaría el interés del streaming por aprobar el desarrollo de más entregas en ese universo.