Netflix realizará una película precuela y una serie animada de Army Of The Dead de Zack Snyder

Army Of The Dead ni siquiera ha presentado su primer adelanto, sin embargo, parece que en Netflix tienen bastante confianza en el proyecto dirigido por Zack Snyder (Batman vs Superman, 300) y por eso ya ordenaron dos nuevas producciones para seguir expandiendo el mundo de esta apuesta.

Según recoge Variety, Netflix planea concretar otra película y una serie animada de Army Of The Dead.

La película se presentará como una precuela de la entrega principal comanda por Snyder y será dirigida por el actor Matthias Schweighöfer. En ese sentido, este proyecto se enfocará en el personaje de Schweighöfer en Army of the Dead y contará con un guión de Shay Hatten, quien también se desempeñó como uno de los guionistas de la apuesta original.

Por otra parte, la serie animada de Army Of The Dead se llamará Army of the Dead: Lost Vegas, contará con Jay Oliva (Batman: The Dark Knight Returns) como showrunner y director de dos episodios. Esta apuesta también tendrá un guión de Hatten y particularmente se enfocará en el personaje de Dave Bautista y su equipo de rescate durante la caída inicial de Las Vegas en el brote zombie.

Snyder y su esposa, Deborah Snyder, producirán ambos proyectos junto a Wesley Coller bajo su compañía The Stone Quarry. Y además el director de Man of Steel comandará dos episodios de la serie animada.

“Estoy increíblemente emocionado por la oportunidad de asociarme con Netflix nuevamente a medida que expandimos el universo de Army of the Dead con una precuela internacional, así como explorando el mundo visualmente dinámico de la animación”, dijo Snyder. “Ha sido una gran colaboración y estamos encantados de que Netflix vea esto como una propiedad intelectual tan grande como nosotros”.

La película original de Army Of The Dead contará con un elenco compuesto por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder y Samantha Win.

La trama de esta apuesta girará en torno a un grupo de mercenarios que buscan concretar el robo más grande de la historia en medio de una ciudad de Las Vegas que ha sido invadida por un brote zombie y se espera que esta película llegue a Netflix en 2021.