Netflix decidió postergar un evento virtual centrado en “Ma Rainey’s Black Bottom” ante la muerte de Chadwick Boseman

Netflix decidió postergar un evento virtual centrado en su próxima película, Ma Rainey’s Black Bottom. La cita que pretendía servir como una instancia de presentación para la producción dirigida por George C. Wolfe (Nights in Rodanthe) fue aplazada ante la muerte del actor Chadwick Boseman.

Boseman, quien es reconocido por sus papeles en películas como 42, Da 5 Bloods, Get on Up y Black Panther, falleció el pasado viernes 28 de agosto y a raíz de ello Ma Rainey’s Black Bottom se convertirá en una de sus últimas actuaciones.

En dicha película basada en la obra homónima de August Wilson, Boseman interpretó a un trompetista llamado Levee, quien es parte de la historia principal centrada en la tensiones raciales entre Ma Rainey (Viola Davis), sus trompetistas y un equipo directivo blanco. Todo en el marco de la ciudad de Chicago en 1927.

Además de Boseman y Davis, la película también cuenta con actuaciones de Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts, Taylour Paige y Dusan Brown.

De acuerdo a Deadline, el evento que pretendía realizarse este lunes 31 de agosto quería incluir un primer vistazo a Ma Rainey’s Black Bottom y una conversación con el director George C. Wolfe y Viola Davis. Pero Netflix optó por aplazar la cita tras la muerte del actor.

“Estamos desconsolados por la noticia de hoy del fallecimiento de Chadwick Boseman, un ‘verdadero luchador’, como lo llamó su familia en su conmovedor homenaje”, dijo Netflix en un comunicado (vía Variety). “Esta es una pérdida increíble. Estamos cancelando el evento del lunes de ‘Ma Rainey’s Black Bottom’. Únase a nosotros para enviar sus pensamientos a su familia y seres queridos”.

Netflix pretendía estrenar Ma Rainey’s Black Bottom a fines de este año, pero se desconoce si la muerte de Boseman afectará los planes del streaming de cara a aquel lanzamiento.