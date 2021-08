Netflix entrega más detalles de como funcionarán los juegos que se sumarán al servicio

Han pasado algunas semanas desde que Netflix dio a conocer que se sumaría al mundo de los videojuegos, agregando títulos al servicio de suscripción. Poco tiempo ha pasado y desde la compañía han detallado un poco más de información de como funcionará esto.

A través de su cuenta de Twitter dieron a conocer que en Polonia ya pueden probar los juegos para móviles Stranger Things: 1984 y Stranger Things 3, accediendo a través de la aplicación, y agregando que “Es muy, muy temprano y tenemos mucho trabajo por hacer en los próximos meses, pero este es el primer paso”.

Entre lo que se puede esperar de los juegos incluidos, señalan que no habrán anuncios, no tendrán compras dentro de la aplicación, y los juegos estarán incluidos en la membresía de Netflix, es decir no habrá que pagar extra.

Según se puede apreciar en la imagen compartida por Netflix, los juegos estarán agrupados en una categoría similar a las utilizadas para los diferentes géneros disponibles en la plataforma.