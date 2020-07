Netflix estrenará la nueva película de Bob Esponja

La próxima película de Bob Esponja encontró una nueva casa. Luego de que se anunciara que Bob Esponja al rescate (SpongeBob: Sponge on the Run) finalmente no se estrenará en cines, Netflix se quedó con los derechos internacionales de la cinta desarrollada por Paramount Animation.

En la práctica, según explica Variety, esto significa que el streaming podrá estrenar Bob Esponja al rescate en todo el mundo con excepción de China, donde Netflix no tiene presencia; Estados Unidos, y Canadá, donde llegará a la plataforma luego de que el estudio estrene las nuevas aventuras de Bob Esponja en cines.

A fines de junio Paramount había anunciado que Bob Esponja al rescate no se estrenará en cines y se presentará directamente como un título de video on demand en Estados Unidos. Todo antes de dirigirse al streaming CBS All Access en ese país.

En ese sentido, este nuevo anuncio llega para resolver el futuro internacional de la película que seguirá a Bob Esponja y Patricio mientras buscan a un desaparecido Gary.

Por otra parte, la llegada a Netflix de la nueva película de Bob Esponja suma a esta producción a otros estrenos que cambiaron sus planes por el coronavirus, como Trolls: World Tour debutó en VOD en abril, Scoob! que hizo lo propio en mayo y Artemis Fowl que llegó directamente Disney Plus.

Por ahora no hay una fecha fija para el estreno de Bob Esponja al rescate en Netflix.