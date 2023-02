Netflix justifica con la falta de mano de obra el utilizar una IA para realizar un corto de anime

El pasado 31 de enero se lanzó The Dog & The Boy, un nuevo anime de Netflix, el cual tenía entre sus novedades la utilización de una inteligencia artificial para sus dibujos. El anime realizado por Netflix en conjunto con Wit Studio, de esta forma despertó las críticas tanto de fanáticos del anime, como de profesionales de la industria, quienes apuntaban que esto no favorecía a la crisis que se vive actualmente en la industria.

Ante los cuestionamientos, desde Netflix Japón, a través de Netflix Anime Creators Base, se refirieron al respecto, señalando que la decisión se realizó ante la escasez de mano de obra, y mencionado que esta se usó sólo para las imágenes de los paisajes de fondo.

“Como un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra, ¡utilizamos tecnología de generación de imágenes para los paisajes de fondo de todos los cortes del video de tres minutos!”, mencionan al respecto.

El anime, es un corto de tres minutos y medio, el cual relata una emotiva historia de un humano y su perro.

Varias de las críticas al uso de la IA, apuntan a que la falta de mano de obra en la industria del anime tiene más relación con las malas condiciones laborales que ofrecen los estudios que con la falta de trabajadores , por lo que el uso de una IA puede llegar para empeorar la situación.

Con anterioridad las IA ya se han visto en el foco del conflicto puntualmente por las ilustraciones que estas realizan, las cuales estaban ocupando espacios en eventos de artistas a la vez que se ‘alimentaban’ de imágenes de otros artistas para realizar las suyas.