Netflix lanzó el tráiler oficial de Skull Island, una aventura animada del Monsterverse de Legendary

Como Skull Island será conocida una nueva serie animada situada en el mismo universo de Monsterverse que ya ha presentado nuevas versiones cinematográficas de Godzilla y King Kong.

La serie, que estará disponible para ver a partir de este mes, se instalará como una propuesta de aventuras que sigue a un grupo de exploradores de buen corazón que rescatan a una niña que se ahoga en el océano.

Pero lo anterior lo concretan sin tener idea de que se han encontrado en un rumbo de colisión con la Isla Calavera, el lugar más peligroso de la Tierra y el misterioso hogar de extrañas bestias y monstruos aterradores, incluyendo al mayor titán de todos: Kong.

El elenco de voces incluye a Nicolas Cantu, Mae Whitman, Darren Barnet, Benjamin Bratt y Betty Gilpin y pueden ver el tráiler a continuación.

Además de esta producción, el Monsterver ya contempla el estreno de la película Godzilla vs Kong: The New Empire.