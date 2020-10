Netflix realizará una nueva serie animada de Godzilla

Una nueva historia ligada al Rey de los Monstruos está en desarrollo al interior de Netflix. De acuerdo a Variety, recientemente el streaming ordenó una nueva serie animada centrada en Godzilla.

Esta producción que se llamará Godzilla: Singular Point no estará ligada a las películas que previamente había estrenado el streaming, por lo que contará con una historia y un elenco completamente nuevos.

Godzilla: Singular Point estará a cargo del director Atsushi Takahashi, contará con el novelista Toh Enjoe como escritor y editor, Kan Sawada (Doraemon) estará al mando de la música, Kazue Kato (Blue Exorcist) tomará las riendas del diseño de personajes y Eiji Yamamori (Studio Ghibli) será el animador de la serie.

Todo mientras los estudios Bones (My Hero Academia) y Studio Orange (Beastars) se encargarán de dar forma a su animación que mezclará CGI y técnicas de dibujo a mano.

Si bien aún no hay una sinopsis de la serie, pueden ver una acercamiento a sus personajes en el siguiente tweet:

Por supuesto, este nuevo anime no será la primera incursión de Netflix en el mundo de Godzilla y como señalamos anteriormente el streaming ya presentó una trilogía de películas animadas con Godzilla: Planet of the Monsters, Godzilla: City on the Edge of Battle y Godzilla: The Planet Eater.

Godzilla: Singular Point planea estrenarse en 2021.