Netflix reveló un enigmático teaser de 1899, la nueva serie de los creadores de Dark

¿Todavía extrañan Dark? Si su respuesta a esa interrogante es afirmativa, entonces el nuevo misterio de Netflix será de su interés.

Este martes el streaming lanzó el primer teaser de 1899, sin embargo, en aquel avance prácticamente no se puede ver ni entender nada sobre la nueva serie de Baran bo Odar y Jantje Friese, los creadores de Dark.

De hecho, Netflix sostiene que en el avance hay un “mensaje oculto” apuntando a que con esta serie las interrogantes estarán presentes desde el primer minuto.

Si no saben qué esperar de 1899, es preciso que tengan en cuenta que esta serie desarrollará su trama en un barco y aparentemente tendrá tientes de terror.

“Es 1899. Un barco de vapor deja atrás el viejo continente. Los pasajeros, de diversos lugares de Europa, están unidos por sus sueños y esperanzas de un nuevo país y un futuro en el extranjero. Luego de descubrir otro barco de migrantes varado en mar abierto, su travesía da un giro inesperado... Lo que encontrarán a bordo convertirá su viaje a la tierra prometida en su más horrorosa pesadilla”, dice la sinopsis del programa.

Quienes no puedan (o no quieran) descifrar el mensaje oculto del teaser tienen que saber 1899 debutará en un punto que aún no es detallado de este año y será parte de la “Semana Geeked” de Netflix donde se revelarán acercamientos a diversos programas y, según lo que prometería este teaser, su primer tráiler se revelaría en ese contexto el próximo 6 de junio.