Netflix reveló la programación para su Semana Geeked 2022

En el día 1 de la Semana Geeked 2022 (lunes 6 de junio desde las 12:00 pm EST) el tema será “Series” y por ende allí se presentarán novedades de The Sandman, One Piece, The Umbrella Academy, Resident Evil, Sweet Tooth, Vikings: Valhalla y Locke and Key , entre otros.

En el día 2 de la Semana Geeked 2022 (martes 7 de junio desde las 12:00 pm EST) el foco estará en las películas por lo que pueden esperar más material de The Gray Man, además de The School for Good and Evil, Spiderhead y Wendell and Wild.