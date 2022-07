Netflix será el hogar de la primera película de Johnny Depp tras el juicio con Amber Heard

La plataforma de streaming Netflix pondrá dinero sobre la mesa para co-financiar y estrenar la primera película de Johnny Depp realizada tras el mediático juicio que enfrentó al actor con su exesposa, Amber Heard.

De acuerdo al portal Bloomberg, el proyecto en cuestión será un drama de época situada en Francia que será conocido bajo el nombre de Le Favorite.

En la película, Depp hablará en francés e interpretará al rey Luis XV, quien tuvo el segundo reinado más largo de la historia francesa y es recordado por su contribución a la cultura y a las artes. Además, fue el penúltimo monarca antes de la Revolución Francesa.

El proyecto será dirigido por Maiwenn Le Besco bajo el amparo de la compañía productora Why Not Productions, quienes en el pasado trabajaron en producciones como The Purge y Blood Father.

Lo otro relevante es que por ahora se espera que Le Favorite sea filmada durante los próximos meses en París y sea estrenada durante 2023 en cines de Francia. 15 meses después. debido a las leyes locales, será presentada por Netflix. Por ahora se desconoce si la película será lanzada globalmente por la plataforma de streaming.

Antes del juicio, la última película de Depp que había sido estrenada fue el drama Minamata, filmado en 2019 y centrado en la historia del fotoperiodista Eugene Smith.