Netflix sumó más 10 millones de suscriptores durante el segundo trimestre de este año

Debido a las distintas medidas de confinamiento y aislamiento que se han implementado alrededor del mundo para prevenir más contagios de COVID-19, muchas personas han recurrido a los servicios de streaming para entretenerse y esa tendencia sigue reflejándose de manera positiva en la cantidad suscriptores de Netflix.

En una nueva carta para sus accionistas el popular servicio de streaming informó que sumó 10.1 millones de nuevos suscriptores durante el segundo trimestre de este año. Esa cifra supera por mucho a los 7.5 millones de suscriptores nuevos que Netflix había estimado que podría sumar durante ese período y por otra parte también refleja un importante crecimiento para la compañía en lo que va del año.

Tengan en cuenta que Netflix destacó que, solo durante el primer semestre de 2020, sumó 26 millones de nuevos suscriptores mientras que durante todo 2019 cosechó un total 28 millones de suscriptores nuevos.

Evidentemente ese desempeño es algo positivo para la empresa, pero Netflix le advirtió a sus accionistas que el crecimiento en su número de suscriptores podría volverse más lento a futuro.

“Como resultado, esperamos un menor crecimiento para la segunda mitad de 2020 en comparación con el año anterior”, señaló la compañía. “A medida que navegamos por estas circunstancias turbulentas, nos enfocamos en nuestros miembros al continuar mejorando la calidad de nuestro servicio y llevando nuevas películas y espectáculos a pantallas de la gente”.

Por otra parte también es importante considerar que el factor pandemia podría comenzar a jugar como algo más que una carta a favor para la compañía.

Mientras los cines en la mayoría del mundo permanecen cerrados y muchos programas de televisión están en pausa, Netflix sigue teniendo como su principal gancho el constante estreno de producciones nuevas. No obstante, eso podría cambiar si los planes de la compañía para retomar las filmaciones de series como The Witcher y Stranger Things no funcionan.

Aunque claro, por ahora Netflix es optimista y planea seguir presentando un montón de contenido nuevo en 2021.

“Para 2021, según nuestro plan actual, esperamos que las producciones pausadas conduzcan a una lista de contenido más ponderada en la segunda mitad en términos de nuestros grandes títulos, aunque anticipamos que el número total de originales para todo el año seguirá siendo superior a 2020″, planteó Netflix.