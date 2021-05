Netflix tendrá su “Semana Geek” con un evento virtual de anuncios en junio

Ante las iniciativas que otras compañías han llevado a cabo, en Netflix no quieren quedarse abajo de la ola promocional y crearán una nueva iniciativa para dar a conocer sus proyectos ligados al mundo de la cultura pop.

El evento virtual se llamará “Geeked Week”, desarrollándose entre el 7 y el 11 de junio. A grandes rasgos, su foco será presentar información y detalles de series como The Witcher, The Sandman y la propuesta animada de The Cuphead Show. También sumen a The Umbrella Academy, la serie de Resident Evil, la adaptación de Sweet Tooth y el live-action de Cowboy Bebop.

Pero la compañía no solo anticipa a sus películas y series, pues también prometen abordar a los cómics (Que realizan bajo el sello MillarWorld), propuestas de fantasía, ciencia ficción, animación e inclusive videojuegos. Lo último no sorprende, ya que existen recientes reportes sobre los planes del streaming para ampliarse a ese terreno.

Durante esa semana “ñoña”, también prometen entregar noticias exclusivas, nuevos traílers, imágenes promocionales e inclusive entrevistas con sus actores.