Netflix y Valve anuncian serie animada basada en Dota

Una gran sorpresa se llevaron los jugadores del moba de Valve, Dota 2, ya que desde Netflix en colaboración con la desarrolladora anunciaron una serie animada basada en el popular videojuego.

Dota: Dragon’s Blood, es el nombre de esta serie animada que fue anunciada con un teaser, y que según se explicó se basará en el universo presentado por el videojuego.

Según se conoció, esta serie se centrará en Davion, un Dragon Knight decidido a acabar con el mal del mundo, la princesa Mirana y un poderoso anciano conocido como Eldwurm.

Dota: Dragon’s Blood, será una miniserie compuesta por ocho episodios, y será animada por Studio MIR, quienes se encuentran trabajando en The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Sobre el proyecto, el showrunner Ashely Edward Miller, apuntó que “a los fans les encantará cómo hemos imaginado el universo de DOTA 2 y cómo hemos tejido una historia épica, emocional y orientada a los adultos sobre algunos de sus personajes favoritos”, agregando que “La calidad de la animación, el trabajo de cara a la actuación de los personajes y la música están a otro nivel y estoy agradecida con Valve por apoyar nuestras ambiciones creativas”.

Junto con el anuncio, es que fue dada a conocer la fecha de estreno que tendrá la serie, 25 de marzo.