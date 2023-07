Nicki Minaj se sumará a Call of Duty

My anaconda don’t, my anaconda don’t. My anaconda don’t want none unless you got buns, hun

Los creadores de la franquicia de Call of Duty anunciaron en su blog oficial que agregarán a la cantante Nicki Minaj, la misma de canciones como Anaconda, al videojuego.

Su rol será el de sumarse como operadora tanto a Call of Duty: Warzone como a Call of Duty: Modern Warfare II, uniéndose así a Snoop Dogg y 21 Savage como parte de una celebración en el juego por el 50 aniversario del hip-hop.

Dichos operadores estarán disponibles durante la quinta temporada de Call of Duty: Warzone y Modern Warfare II, la cual comenzará el próximo 2 de agosto. Además, los jugadores obtendrán paquetes de canciones para las radios de los vehículos del juego si inician sesión cuatro veces entre el 7 y el 16 de agosto.

Aunque el costo de los paquetes de los operadores no ha sido anunciado aún, la incorporación de Nicki Minaj sigue la línea en donde los videojuegos de disparos suman, sin mayor sustento, a personalidades de la música. Es decir, basta recordar lo que Fortnite ha hecho con sus conciertos en los últimos años.

La quinta temporada de Call of Duty también de vuelta un mapa de Call of Duty 4 y agregará tres nuevos mapas para Modern Warfare II, junto con tres nuevos modos de juego. Warzone también contará con una búsqueda especial en el mapa Vondel y presentará dos vehículos nuevos en el juego.

Vean el tráiler de la temporada: