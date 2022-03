Nicolas Cage no está de acuerdo con las críticas de Coppola y Scorsese al MCU: “Marvel ha hecho un trabajo realmente excelente entreteniendo a toda la familia”

La versión de Ghost Rider de Nicolas Cage todavía no es parte del universo de Marvel Studios, sin embargo, el actor no dudó en defender a aquella franquicia de películas de superhéroes amparadas por Disney.

En el marco de una entrevista con GQ, Cage fue consultado sobre las críticas que figuras como Martin Scorsese y su tío, Francis Ford Coppola, han levantado contra las apuestas de superhéroes y en particular respecto a lo que viene haciendo desde 2008 el universo cohesionado Marvel Studios.

Recuerden que mientras Scorsese planteó que aquellas película no serían cine, Coppola recientemente argumentó que simplemente son un prototipo que se repite una y otra vez.

“Sí, ¿por qué hacen eso? No entiendo el conflicto”, respondió Cage ante la pregunta. “No estoy de acuerdo con ellos en esa percepción u opinión”.

Parte de los reclamos contra las películas de Marvel Studios han apuntado a que las películas de superhéroes estarían quitando espacio para la exhibición en cines de otras apuestas. No obstante, Cage tampoco está de acuerdo con ese postulado.

“Creo que las películas que hago, como Pig o Joe, no tienen ningún tipo de conflicto con las películas de Marvel”, dijo el actor. “Quiero decir, no creo que las película de Marvel tengan que ver con el final del tweener. Por tweener me refiero a la película con un presupuesto de $30 a $50 millones de dólares. Creo que las películas están en buena forma. Si miras a Power of the Dog, o si miras a Spencer, o cualquiera de las películas de Megan Ellison. Creo que todavía queda Paul Thomas Anderson”.

“Marvel ha hecho un trabajo realmente excelente entreteniendo a toda la familia. Se lo pensaron mucho. Quiero decir, definitivamente ha tenido una gran progresión desde cuando estaba haciendo las dos primeras películas de Ghost Rider”, agregó. “Kevin Feige, o quienquiera que esté detrás de esa máquina, ha encontrado una manera magistral de entrelazar las historias e interconectar a todos los personajes. ¿Qué podría estar mal con el entretenimiento saludable que es atractivo para los padres y los niños, y les da a las personas algo que esperar? Simplemente, no veo cuál es el problema”.

Si bien ambas entregas están fuera de lo que actualmente abarcan los confines del MCU, recuerden que Cage protagonizó dos películas basadas en los cómics de Marvel: Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011).