Nintendo comienza a tomar acciones tras la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo siempre ha defendido con toda su fuerza sus propiedades intelectuales, y ahora cuando se han filtrado copias de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom resulta bastante obvio que desde la compañía comiencen a tomar medidas. Es así como se ha conocido que la compañía ha puesto varias reclamaciones por DMCA contra GitHub.

Github, es un repositorio de códigos donde se comparten diferentes programas, por lo que desde Nintendo han puesto una serie de reclamaciones por Derechos de Autor, principalmente contra programas que permiten emular la Nintendo Switch.

Entre los afectados, incluso se encuentran programas “legítimos” como Lockpick mencionan desde GameReactor. Este permite acceder a las claves de los juegos que ya posees, algo que se puede usar con el fin de preservar copias de estos, pero también da pie para la distribución ilegal de los juegos.

Cabe recordar que durante los últimos días han surgido varias copias online de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con el expresidente de Nintendo, Reggie Fils-Aimé incluso respondiendo a un jugador que compartió imágenes.

Es probable que Nintendo siga tomando medidas ante la filtración durante las próximas semanas.